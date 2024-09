Ahogy egy héttel korábban a Vác ellen, ezúttal sem kezdett túl erősen az Alba Budaörsön. Szabó Kitti büntetőt hibázott, Utasi és Trawczynska lövést rontott. Nem úgy a hazaiak, akik Szöllősi-Schatzl és Uhrin Lili góljaival vezettek 2-0-ra. A fehérváriak ezután sem nagyon találták az ellenszert a hazaiak zárt védekezésére, és főleg Vártok Ramóna jó teljesítményére a kapuban. Tamara Smbatian azért kifogott rajta, eleinte csak büntetőből – de kétszer is –, majd akcióból is sikerült, 5-3. Egy Szabó Kitti kiállítás okozott gondott vendégoldalon, és Schneider. Valamint Szöllősi-Schatzl góljai, amire még mindig csak Smbatian válaszolt a fehérváriaktól, 7-4. A budaörsiektől sajnos Debreczeni-Klivinyi is beszállt a gólgyártásba, Uhrin serm állt le, de az Albától is érkeztek új góllövők a szélről, Szabó-Májer Krisztina és Takó Viktória iratkozott be gólszerzőkét a jegyzőkönyvbe, 10-6. Hazai oldalon is érkezett egy két perces retorzió a játékvezetőktől, amit sikeresen hozott le a Fehérvár, és 11-9-re felzárkózott Szabó-Májer duplájával és Trawczynska találatával 11-9. A félidő hajrájában Kövér Lucának kellett kényszerből két percet a padon töltenie, de ebből most nem tudta növelni előnyét a Budaörs, egy-egy gól esett mindkét oldalon, Vártok Tamara és Szabó Kitti révén, 12-10 a szönetben.

A fordulás után Takó góljával zárkózott az Alba, de Kocsis kiállítása megtörte a lendületet, és Vártok Tamara két találatával újra három volt a hazai előny, 14-11. Végre Utasi is jól célzott, kétszer is, Szabó-Májer hetetsével pedig már megint csak egyetlen gól volt a különbség, 15-14. Moreno is betalált és ekkor 16-61-nál utolérte a Budaörsöt az Alba, sajnos utoljára. Debreczeni-Klivinyi nagyon belelendült, csak Kövér tudott válaszolni, 20-17. Takó és Szabó-Májer révén még visszakapaszkodott a Fehérvár egy gólra, és még a lefújás előtt másfél perccel is, Kövér Luca góljával, 23-22. De az utolsó szó a Budaörsé volt, Debreczeni-Klivinyi állította be a végeredményt, 24-22.

Moyra-Budaörs Handball – Alba Fehérvár KC 24-22 (12-10)

Budaörs, 870 néző, Vezette: Andorka, Hucker

Moyra-Budaörs: Bőle, Mistina, Vártok R. (kapusok) – Berényi, Szöllősi-Schatzl 3, Bardi, Sztankovics, Uhrin 5, Debreczeni-Klivinyi 6, Schneider 5/2, Vártok T. 5, Marincsák, Horváth P., Hudák, Lenygel, Farkas. Vezetőedző: Buday Dániel.

Alba Fehérvár KC: Hadfi, Aalla (kapusok) – Szabó-Májer 6/1, Tolnai, Trawczynska 2, Utasi 2, Czenki, Takó 3, Szabó K. 21, Smbatian 4/2, Balássi , Sulyok, Kocsis, Kövér 2, Szemes, Moreno 1. Vezetőedző: Suzana Lazovic.