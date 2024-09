Megye I 1 órája

Most nyolcat hintett a Csór

A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójában az idényt imponálóan indító Csór Truck-Trailer tovább folytatta menetelését, melyet ezúttal az Enying csapata bánhatott, miután nyolcat számolt rájuk vendéglátójuk. A Lajoskomárom gárdája második meccsét is megnyerte, hat perc alatt eldöntve a lényegi kérdéseket Kápolnásnyéken. Az újonc Adony hatpontos összecsapáson múlta felül a hajrában a Bodajkot, míg a Sárbogárd is nyert, igaz most korántsem voltak termelékenyek, egy büntetővel győzték le a Sárosdot, a Dunaújváros FC pedig magabiztosan győzte le a Mezőfalvát.

Sárbogárd – Sárosd 1-0 (0-0) Sárbogárd, 200 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor. Sárbogárd: Nyári – Tölgyesi, Gráczer Bence, Reizinger (Bíró), Rezicska – Horváth A. (Tóth P.), Szalai Á., Bencze (Kindl), Kosztolányi (Mayer D.) – Farkas G., Joó (Horváth Á.). Vezetőedző: Pajor László Sárosd: Tibor – Paksi G., Vámosi, Dvéri II. Zs. (Susa), Majláth – Tóth Z. (Paksi P.), Kökény (Bánszki), Németh L. (Vachler), Pribék – Hushegyi (Várnai), Hallósy. Vezetőedző: Lendvai Tamás Gól: Reizinger (52.). Jók: Farkas G., Bencze, Reizinger, ill. Tibor, Majláth. Az első perctől támadólag lépett fel a hazai csapat, és sorra dolgozta ki helyzeteit. A 8. percben Reizinger Bence beadásáról Kosztolányi Bence éppen lemaradt a hosszú oldalon. A 15. percben Joó Gergő beadását a vendégek védője fejelte az oldalhálóba. A 18. percben Horváth Attila 14 méterről lőtt centikkel a hosszú kapufa mellé. A 19. percben Reizinger rúgott 4 méterről mellé a felpattanó beadást. Az 52. percben Bencze János tört be a 16-oson belülre, ahol csak szabálytalanul tudták megállítani, a jogosan megítélt bűntetőt Reizinger magabiztosan értékesítette, 1-0. A találkozó hazai fölénnyel telt és a sok kimaradt helyzet miatt a vendégek hősies védekezése szorossá tette a találkozót. Megérdemelt győzelmet aratott a Sárbogárd együttese. Tudósított: Sárbogárd SE Móri SE – Ercsi Kinizsi 3-0 (1-0) Mór, 150 néző

Vezette: Závotka Csongor. Móri SE: Zámbó – Végvári (Lehota R.), Horváth B., Loi, Szekeres (Hajdu) – Bezerédi, Kocsis D., Tar B., Varga B. – Mészáros B., Lehota V. (Szabó K.). Vezetőedző: Németh Bálint Ercsi Kinizsi: Hompót – Lakakisz (Schnierer B.), Mónus, Juhász B., Schnierer J. – Kun B. (Farkas K.), Horváth B., Hodula M., Petrás – Orza (Hujber), Blonski. Vezetőedző: Lieber Károly. Gól: Bezerédi (32.), Lehota V. (66.), Varga B. (82.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Egyik csapat sem esett neki a másiknak, enyhébb hazai mezőnyfölény jellemezte az első perceket. A 32. percben egy beívelést rosszul számoltak ki a vendégvédők, a jól helyezkedő Bezerédi Ádám köszönte szépen, és közelről nem hibázott, 1-0. A második játékrész is lassabb tempóban kezdődött, nagyobb gólhelyzet egyik kapu előtt sem adódott. A 66. percben Lehota Viktor éles szögből, nagy erővel vette be Hompót Lóránt kapuját, így megnyugtatóvá vált a hazaiak előnye, 2-0. A 82. percben Varga Balázs elé került a labda, aki egy csel után elküldte védőjét, majd kilőtte a hosszú alsó sarkot, ezzel eldöntve minden lényegi kérdést, 3-0. Sima móri győzelem született, az ezúttal kissé tompának tűnő Ercsi csapata ellen.

Tudósított: Móri SE Dunaújváros FC – KK Grain Kft.-Mezőfalva 3-0 (3-0) Dunaújváros, 200 néző

Vezette: Kerkuska Miklós. Dunaújváros: Bolla – Hegedűs K. (Tihanyi), Szepessy R., Ferenczy, Király B., Vagyóczki (Káveczki), Dorogi, Bata, Tapiska – Gál Benedek (Kiss B.), Godslove Vezetőedző: Gróf András. KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rakonczai (Kiss G.), Villám (Szabó O.), Rózsahegyi, Balázs – Balogh I. (Márki), Sági, Németh B. (Kovács B.), Kovács K. – Morár, Mekota (Csontos). Vezetőedző: Váradi Tamás Gól: Tapiska (1., 10.), Godslove (7.). Jók: Tapiska, Ferenczy, Szepessy R., Dorogi, ill. Villám, Rakonczai A középkezdést követő letámadás eredményeként Tapiska Géza szerzett labdát a tétovázó vendég védőktől, és a kapust is kicselezve lőtt a hálóba, 1-0. A 7. percben Bata Kristóf beadását Egejuru Godslove Ukwuoma juttatta közelről a kapuba, 2-0. A 10. percben egy gyors támadás végén Tapiska szerzett újabb gólt, 3-0. A folytatásban is a hazaiak irányították a játékot, de a befejezések pontatlanok voltak. A szünet után védekezésben váltottak a mezőfalvaiak, amire nem jól reagált a DFC. Ennek ellenére voltak lehetőségeik, amelyek azonban kimaradtak. A vendégek kontrákkal próbálkoztak, ám azokat nem tudták végig játszani. A gólgazdag nyitó perceket követően mindenki nagyobb különbségű hazai győzelemre számított. Tudósított: Gróf András Adony VSK – Bodajk SE 3-2 (1-1) Adony, 210 néző

Vezette: Ibriksz Máté. Adony: Andrejev – Hamar, Virág (Kaló), Balogh B., Tóth D. – Holentoner, Bagóczki, Fábián (Major), Posztós (Pati) – Tatár (Kőkuti), Fehér. Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

Bodajk SE: Janky – Tóth B., Potesz (Kovács T.), Czéh, Farkas Cs. – Takács M., Bőhm, Farkas K. (Turi), Zelizi – Rigó (Varga R.), Csapcsár. Vezetőedző: Rigó Gábor. Gól: Holentoner (33.), Fábián (83.), Pati (88.), ill. Rigó (30.), Farkas Cs. (55.). Jók: Tóth D., Posztós, Pati, ill. Janky, Farkas K.

A mérkőzés első részében mezőnyjáték folyt a kapuk nem forogtak veszélybe. A 30. percben Rigó Gábor kapott egy keresztlabdát és senkitől sem

zavartatva 13 méterről szépen lőtte ki a bal alsó sarkot, 0-1. A 33. percben Virág Joakimot buktatták a 16-oson belül, a jogos büntetőt Holentoner Edvin

magabiztosan lőtte a jobb alsó sarokba, 1-1. A 60. percben a bodajki 16-osnál veszített labdát az Adony, és a gyors kontratámadásból Farkas Csongor lőtt védhetetlen bombagólt 23 méterről a bal felső sarokba, 1-2. A 83. percben egy kipattanó labdát Fábián Martin bombázott a léc alá 12 méterről, 2-2. A 88. percben egy hosszú indítás után Pati Milán bal lábbal okosan emelt a felső léc alá, 3-2. A gyenge napot kifogó Adony elfáradó ellenfelével szemben

nehezen szerezte meg az első győzelmét, egy gyenge színvonalú mérkőzésen. Tudósított: Pálinkás András. Ikarus-Maroshegy – Martonvásár 1-1 (1-1) Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Szücs László. Ikarus-Maroshegy: Marchi – Békefi, Kecskés, Kókány, Csuti - Fi (Mayer M.), Drexler, Gimes, Punk (Kassai J.) – Inzsöl (Skultéti A.), Szabó B. Vezetőedző: Szarka Martin. Martonvásár: Farkas Cs. – Neuvert, Madar (Kóka), Füzér, Kenderesi (Fodor) – Gál Benedek, Cservenka, Hernádi (Szücs J.), Szilágyi – Cziklin, Spinner (Molnár G.). Vezetőedző: Trizna Tamás. Gól: Inzsöl (45.), ill. Spinner (15.). Jók: Kassai, Szabó B., ill. Spinner, Neuvert

A 15.percben egy vendég szabadrúgás után érkezett üresen Spinner Szabolcs, és vette be a hazai kaput, 0-1. A 45.percben egy 16-oson belüli kavarodásra Inzsöl Dániel reagált elsőként, és lőtt a hálóba, 1-1. Az első félidőben a Martonvásár négy-öt nagy helyzetet hagyott kihasználatlanul, míg a szünet után ugyanez volt jellemző a hazaiakra is, akik két alkalommal sem tudtak kapuba találni kihagyhatatlan helyzetből, így igazságos döntetlen született egy alacsony színvonalú mérkőzésen.

Tudósított. Mezővári Balázs.

Csór Truck-Trailer–Enying 8-0 (4-0) Csór, 150 néző

Vezette: Illés Áron. Csór Truck-Trailer: Rapai – Bogdány, Báles I., Trampler (Ács), Finta (Orosz) – Zs. Nagy, Takács G. (Tolnai), Kásler Bence (Báles A.), Harangozó, Spánitz – Balogh (Báles Zs.). Vezetőedző: Pécsi László. Enying: Elek Gy. – Vas, Vajda, Kéri, Kelemen (Kerti) – Horváth Cs. (Elek Zs.), Kovács L., Tringli, Doma (Vimola) – Halász, Bognár F. Vezetőedző: Molnár Ferenc. Gól: Zs. Nagy (16., 70., 73.), Harangozó (48., 90.), Trampler (27.), Balogh L. (31.), Spánitz (45.). Jók: az egész csapat, ill. Kovács L., Bognár F., Halász

A 17. percben látványosan járatta a labdát a Csór, végül Kásler Bence lőtt, Elek Gyula védett, ám a kipattanót Zs. Nagy Balázs helyezte az üres kapuba, 1-0. A 27. percben Harangozó Márton lapos passzát Trampler Máté 7 méterről lőtte a léc alá, 2-0. A 31. percben Takács Gergő labdaszerzés után kapufára lőtt, a kipattanóra Balogh László érkezett jól, és az üres kapuba passzolt, 3-0. A 45. percben egy szöglet után Trampler felső lécet találta telibe, az akciót Balogh L. folytatta, kiugratta Spánitz Bálintot, aki a kapus mellett pörgette a labdát a hálóba, 4-0. A 47. percben Harangozó Márton 20 méteres bombagóllal nyitotta a második félidőt, 5-0. A 70. percben a mérkőzés legszebb akciója futott a pályán. Harangozó ívelt a baloldalról az ötös sarkára, onnan Balogh L. fejjel a középen üresen érkező Zs. Nagy elé tálalt, neki csak az üres kapuba kellett helyeznie, 6-0. A 73. percben Zs. Nagynak most Fortuna adott gólpaszt a védők képében, más pedig nem maradt neki, mint az üres kapuba lőni, 7-0. A 90. percben Báles András beadása után Harangozó pörgette 8 méterről a labdát a kapuba, 8-0. Helyenként látványos játékkal, ekkora különbséggel is teljesen megérdemelt sikert aratott a hazai csapat.

Tudósított: Csete Krisztián. Tóvill-Kápolnásnyék – Lajoskomárom 2-4 (0-0) Kápolnásnyék, néző

Vezette: Erni Edmond Attila. Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Szajkó, Varga József – Pigler (Gáspár), Imrefi, Kiss Á. (Rózsa), Zsigmond – Czottner Á., Victor (Nagy E.). Vezetőedző: Höltzl Richárd. Lajoskomárom: Deák Z. – Varga F., Juhász M. (Rózsás), Kovács K., Simon Gy. (Nyikos) – Csörgei, Makai (Hajdinger), Vadászi, Gergye – Dudar E. (Kővári B., Németh Sz.), Kövecses. Edző: Varga Ferenc. Gól: Gáspár (82.), Czottner Á. (84.), ill. Gergye (54., 71.), Hajdinger (52.), Németh Sz. (58.).

Jók: Palásthy, ill. Gergye, Csörgei

Az első félidő egyenlő erők küzdelmét hozta, ugyan egyszer a vendégek eltalálták a kapufát. A szünet után aztán hat perc alatt elintézte magát a Kápolnásnyék, a Lajoskomáromnak nem is kellett támadást építenie szinte gólpasszt adtak nekik a hazai védők. Először Hajdinger Raul, majd Gergye Krisztián, ezt követően Németh Szabolcs ünnepelhetett, míg az i-re a pontot a jól játszó Gergye tette fel 4-0. A szépségtapaszt Gáspár Benedek szabadrúgás gólja, és nem sokkal később Czottner Ádám fejesből elért találata jelentette a vendéglátók számára, 4-2.

Tudósított Sziládi István.

A góllövőlista állása:

1. Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 6 gól 2. Gergye Krisztián, Harangozó Márton (Csór Truck-Trailer), (Lajoskomárom) 4-4 gól

3. Horváth Attila (Sárbogárd), Kásler Bence, Junior Joaz, (mindkettő Csór Truck-Trailer), Kókány Péter (Ikarus-Maroshegy), Lehota Viktor (Móri SE), Majláth Henrik (Sárosd), Reizinger Bence (Sárbogárd), Spánitz Bálint (Csór Truck-Trailer) 3-3 gól



