A móri fiú a legjobbak között szeretne szerepelni, hiszen a klub története sikerektől hangos: 18 alkalommal voltak bajnokok, kupagyőztesek 15 alkalommal, szuperkupagyőztesek 2 alkalommal. Nemzetközi sikereikre is büszkék lehetnek: 2 BEK, 3 KEK győzelem és egyszer LEN Európa Kupagyőzelem. Egyéniségekből sem volt hiány a Vasasban: ki ne ismerte volna az ’50-es évekből Markovics Kálmánt, ki ne tapsolt volna a ’70-es években a Csapó–Faragó–Kenéz csatársornak? S hozzájuk jön még Kósz Zoltán (kapus), az új évezredben pedig Kásás Tamás és Madaras Norbert. Meg kell említenem a Varga-fivéreket és a Dénes-fivéreket. A fent említett urak európai, világ és olimpiai bajnoki aranyéremmel rendeznek. Közülük nem egy háromszoros olimpiai bajnokok. Ilyen környezetbe érkezett a móri fiú. Ám ő nem hátrált meg a feladat elől, hanem még szilárdabban ragaszkodott álmaihoz. S mint tudjuk, álmok nélkül nem érdemes élni! Stotz Botondot családjával Móron él, és a móri Táncsics Mihály Gimnázium magántanulója. Botondot többen ismerhetik, azonban méltatlanul kevés figyelmet kap. Sajnos nagyon kevesen tudják, hogy hihetetlen sportteljesítményre képes. Az igazi áldozatot nemcsak ő, hanem a családja hozza meg. Botond kisgyerekkora óta vízilabdázik, a Fehérvár Vízilabda Sportegyesület országos bajnokságban versenyzett, a csapatnak fontos építőköve volt. Eddigi útja dióhéjban: – általános iskola 1–4. osztályos kora alatt a Móri Úszó Egyesület versenyúszója volt, – általános 5. osztálytól játszott a Fehérvár Vízilabda Sportegyesületben. Most már a Vasas ifi országos bajnok csapatának tagja. Mostanra átlagban napi kettő, olykor három edzést látogat. Mindezt „megfűszerezi” erősítő edzésekkel. Ehhez jön a vasárnapi ifimérkőzés, mely olykor egy szombati mérkőzéssel is kiegészül. Óriási teljesítmény és fegyelem egy középiskolástól, aki egyébként szintén korát meghazudtolóan hideg fejjel képes gondolkodni, mind a medencében, mind a mindennapi életben. Emellett egy rendkívül szimpatikus, szerény srác. Botond 2023-ban és 2024-ben Mór Város Önkormányzatának Akikre büszkék vagyunk díját hazavihette. Számára 2024 nyara és ősze vízválasztó volt. A budapesti Vasas vízilabda csapatába nyert felvételt, miután az OB I-es klub vezetése felfigyelt Botond teljesítményére. A fiút meg is keresték! Így került Angyalföldre. Botondnak a hazai ifjúsági vízilabda szűk elitjében lehetősége van fejlődni, versenyezni és ha továbbra is hozni fogja az eddigi, korához képest nagyon komoly professzionizmusát és kitartását (s ha Fortuna is vele lesz), akkor jó esélye van országos szinten is a legjobbak közé kerülni. Célja, hogy profi, felnőtt szerződést kiérdemeljen. Titkolt vágya, hogy később akár hazánk vízilabda-válogatottjában is szerepeljen. Botond teljesen átlagos lehetőségekkel rendelkező családból származik, szülei mindent fiúk pályájának segítésére és menedzselésére tettek fel.