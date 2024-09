A csapat 31 esztendős horvát futballistája nem első alkalommal örülhet az apaságnak, hiszen két gyönyörű kislánya már korábban született, most azonban egy kisfiúnak adott életet felesége.

„Szerintem most nincs nálam boldogabb ember a világon. Két kislány után most jött egy fiú is, de a legfontosabb, hogy a baba és az édesanyja is egészségesek" – nyilatkozta a puskasakademia.hu-nak Puljic.