Kacifántos története van a magyar jégkorong Szuperkupának. Tíz évvel ezelőtt a Fehérvár egy feszült hangulatú dupla meccsen – ahol Tokaji Viktor ujjtörést szenvedett – előbb 3-2-re, aztán 4-2-re nyert a DAB.Docler ellen. A mérkőzés utóélete sem volt túl békés, komoly nyilatkozatháborúval folytatódott a csata. Ezután érthetően hanyagolta a szövetség a rendezést, de 2018-ban újraindult a sorozat. Azóta nyert már a MAC, a DEAC, az FTC kétszer is, és a Fehérvárnak is jutott egy győzelem.

A mostani mérkőzést mindkét csapat rossz szériából várta, ugyanis egyik félnek sincs még győztes tétmeccse a 2024/25-ös szezonban. Ám cseppet sem mindegy, hogy az Erste Ligában a DEAC és a BJAHC vagy a Bajnokok Ligájában Európa legjobb csapatai ellen kell lógó orral elhagynod a jeget. Ennek megfelelően azért nem kellett nagy bátorság ahhoz, hogy kijelentsük, itt bizony a Volán az esélyes.

Az ünnepélyes korongbedobást Ocskay Gábor végezte el, a szurkolók nagy tapsa közepette. Annak viszont nem tapsoltak a drukkerek, hogy Erdély Csanád a támadóharmadban elkövetett szabálytalanság miatt két percig a kispadjával szemben ülve pihenhetett, de Horváth Dominik a társakkal karöltve simán lehozta ezt a rövid időszakot komolyabb gond nélkül. A vendégektől Turbucz Martin tette meg azt a szívességet, hogy nem tartotta be a szabálykönyv előírásait, de a Volán sem élt a létszámfölény adta lehetőséggel. Teljes létszámnál viszont érkezett a kellemetlen meglepetés, a Volán védői nem takarítottak a kapu előtt kellő alapossággal, így hiába védett kétszer is Horváth, végül Valentin Razumniak szinte az üres kapuba lőhetett, 0-1. Gyorsan jött a válasz, Chris Brown csapott le egy ferencvárosi passzra a fővárosiak kapuja előtt, és Arany Gergely válla felett lőtte el a korongot, 1-1. A harmad legvégén ismét emberelőnyben támadhatott a Volán, úgy tűnt, eredményesen, de végül hosszas videózás után ennek ellenkezője derült ki.

A második harmad legeleje furán alakult. Négy a négyben kezdték a csapatok, 14 másodperc elteltével emberelőnybe került a Ferencváros, majd 34 másodpercnél már vezetett a Volán, Gaunce segítségével Hári János fejezett be egy kontrát tökéletesen, 2-1. A folytatásban inkább Aranynak kellett a legjobbját nyújtania a ferencvárosi kapuban, például Berger és Kulmala lövéseinél, miközben Horváth még egy fővárosi emberelőny során is munka nélkül maradt. Öt perccel a második szünet előtt újabb hazai emberelőny, de Arany kifogta Sebők közelijét, Berger kapáslövését és Stipsicz bombáját is. A hajrában Brown büntetése tehetett volna arról, hogy legyen miért izgulni, de nem volt miért.

A harmadik harmad első perceiben Arany hálójában táncolt a korong, de sajnos Sebők Balázs a lövés előtt túl magasra emelte a botját. Megtette ugyanezt Erdély Csanád is, ám ő örömében, hiszen a kapu mögül oly módon ütötte rá Aranyra a korongot, hogy az végül a kapuban kötött ki, 3-1. Hogy ne fulladjon unalomba a végjáték, arról Tyson Helgesen tett, aki a kapu előtti tömörülésről lepattanó korongot a hosszú felsőbe vágta, Horváth tehetetlen volt, 3-2. Teltek a percek, a vendégek nem nagyon találták ekkor az utat a fehérvári kapuhoz. A Volán annyira jól ölte a játékot, és tartotta a korongot, hogy Arany nem tudott lejönni, sőt az utolsó másodpercekben még Magosi lövésénél nagyon észnél kellett lennie.

Maradt a 3-2, a Volán a címvédőt legyőzve harmadszor hódította el a Szuperkupát, és az Alba Arénában nyerte meg a szezon első trófeáját.