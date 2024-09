A 24 esztendős középpályás Martonvásáron nőtt fel, és a helyi Mustang SE-ben kezdte futballista pályafutását, itt sajátította el az alapokat. Innen került Ferencvárosi TC-hez, ahol már 15 évesen a felnőttek közt, az NB I-ben számoltak vele. A zöld-fehéreknél eltöltött nyolc éve alatt mindent megnyert amit lehetett hazai szinten, volt bajnok és kupagyőztes is. Ezután döntött úgy, hogy új kihívásokra vágyik és a svéd BK Häckenhez szerződött még 2020-ban.

A jó teljesítményével aztán felhívta magára a figyelmet Angliában is, a Tottenham Hotspur pedig szerződtette is. A hivatalos bejelentésből kiderül, 2028-ig szóló szerződést írtak alá a felek. Az átigazolásában kulcsszerepet játszhatott Robert Vilahamn is, a londoniak vezetőedzője, akivel Csiki korábban együtt dolgozott a BK Häckennél, még 2022-ben.

Ahogy az angol sztárcsapat hivatalos oldalára lépünk azonnal Csiki Anna mosolyával találjuk szembe magunkat

Fotó: tottenhamhotspur.com

„Mindig is az volt a legnagyobb álmom, hogy egyszer Angliában futballozzak” – nyilatkozta Csiki Anna a klub honlapjának. Hozzátette, a Tottenham Anglia egyik legnagyobb klubja, szóval nagyon izgatott és alig várja, hogy pályára léphessen az első meccsén a klub színeiben és nem volt kérdés, hogy elfogadja a londoniak ajánlatát.. „Nagyon izgatott vagyok, hogy a WSL-ben játszhatok, nem találom a szavakat, hogy leírjam milyen érzés ez."

Csiki Anna arról is beszélt, mire számíthatnak tőle a szurkolók. Kiemelte, szereti ha a lábán van a labda, technikás játékosnak tartja magát és szereti használni a bal lábát. „Úgy érzem, hogy bármilyen stílusát fel tudom venni a futballnak és amint labdához jutok szeretnék gólt szerezni vagy egy gólpasszt kiosztani. Szerettem nézni Kaká játékát amikor fiatalabb voltam. Olyan játékos szeretnék lenni, mint amilyen ő volt" – fogalmazott a tottenhamhotspur.com-nak Csiki Anna.