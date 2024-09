– Nagyon jól álltunk bele, és ez nagy kihívás egy ilyen tornán. Két csapat, akiknek tulajdonképpen már nincs tét a mérkőzésen. A harmadik nap, mikor mindenki fáradt, vasárnap 14 órakor egymásnak feszülnek, ez fejben nem egy könnyű kihívás. De ennek a kihívásnak mi feleltünk meg jobban, mi kezdtük jobban a mérkőzést, mi hoztunk több energiát és többé-kevésbé a mi akaratunk érvényesült. Meg is léptünk három góllal, a második harmad is alapvetően jól alakult, de már volt pár olyan rövidzárlat, ahol túl passzívvá váltunk, talán az eredményjelzőre jobban összpontosítottunk, mint kellett volna. De nem volt egy rossz harmad az sem. És ezt gondolom a harmadikról is. Ezeket a harmadokat már nem mi uraltuk, de helytálltunk és tudtunk működni. Én nem örülök, hogy ilyen passzív módba váltottunk. Hogy ennek mi az oka, az nyilván jó kérdés. Részben mentális, és fizikai oka is lehet. A kilencedik harmadban már nem olyan az energiád mint az előtte lévőkben. Ennyi volt ma benne.

A három vereség dacára, a három mérkőzés nagyon sok tanulsággal szolgált.

– Mi is gazdagodtunk sok információval, de ami fontosabb, hogy a srácok is gazdagodtak egy csomó tapasztalattal. Sokkal jobb csapat vagyunk, mint voltunk kilenc nappal ezelőtt. Ha ez a torna nem lett volna, akkor valószínűleg nem is találkozunk. Boldogok vagyunk, hogy itt lehettünk, a magyar jégkorong hírét ide is elhoztuk. Mindenki pozitívan nyilatkozott arról amit látott tőlünk, és büszkék lehetünk, a fejlődésünket ez nagyon jól szolgálta. Ilyen értelemben elégedettek vagyunk, de azt gondolom, az alapján amit beletettünk, jöhetett volna ki több is ebből, emiatt van bennünk némi hiányérzet – nyilatkozta Majoross Gergely.

Galló Vilmos szintén levonta a következtetéseket, és Bolzanóhoz képest is jobbnak látta a csapatot.

– Az első két harmadban szenzációs hokit tudtunk játszani, gyakorlatilag lejátszottuk Ausztriát. Sajnos ez a harmadik harmadban kicsit visszaütött, és odaadtuk nekik a meccset. Engedtük, hogy visszajöjjenek, nem figyeltünk oda a részletekre, nem voltunk annyira fegyelmezettek, és talán a fáradtság is beütött. Ilyenkor okosabb egyszerűbben játszani, mélyre juttatni a korongot és onnan támadni, vagy inkább visszamaradni egy kicsit. Még augusztus vége van, a legtöbb játékos a hónap elején kezdi el a szezont, nem volt még időnk igazán jégen lenni, ez kihatott erre a tornára is. Persze minden csapatnál ugyanez a helyzet, és volt egy pár sérülésünk is, ami rányomta a bélyegét a csapatra. Ez nem kifogás arra, ebből is tanulni kell, és ha esetleg hasonlóan szoros mérkőzést játszunk a végén, akkor jobban kell lezárni a meccset. Sokat fejlődtünk, látni egy karaktert a csapatban, és erre próbálunk építeni. Egyre jobban játszottunk, szerintem Bolzano óta is sokat fejlődött a csapat. És az, hogy a fiatalok ilyen ügyesen beilleszkedtek és meg tudták mutatni magukat, ez is nagyon pozitív. Természetesen rengeteg munka áll még előttünk, még egy jó novemberi és februári torna, majd utána a világbajnokság, ahol megpróbálunk csodát tenni, és bennmaradni.