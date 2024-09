Felemás hangulatban készülhetett a FEHA19 a DVTK Jegesmedvék elleni péntek délután 14.30-tól megrendezett Erste Liga mérkőzésre. „Azt hittem a betegséghullámon már túl vagyunk, de még mindig vannak új betegeink, annyival javult a helyzetünk múlthét óta, hogy kevesebb játékost érint a probléma" nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Tokaji Viktor a hazaiak vezetőedzője a mérkőzést megelőzően. A foghíjas titánokra nehéz mérkőzés várt, a miskolci ellenféllel már találkoztak a nyitó fordulóban, a 2-1-re végződő mérkőzésen idegenben alulmaradtak.

A mérkőzés nagy iramban indult, alig egy perc után már veszélyeztetett is a hazai együttes, ezután a vendég csapat rögtön átvette a kezdeményező szerepkört. Melnyicsuknak az első öt percben többször is védenie kellett, viszont a nyomás egyre csak nőtt. A gyors kontrajátékban bízhatottak a titánok, a nyolcadik percben Stadel távoli lövését védte a vendég hálóőr. tizedik percben két percre kiállították a DVTK-ból Gareth Joseph Huntot. Ezt a két percet megnyomta a FEHA, Szita Donát távoli lövését szép mozdulattal védte Tomas Vosvroda. A miskolciak a kiegészülés után rögtön támadásba lendültek, több helyzetet is kialakítottak, viszont lövésig alig sikerült jutniuk. Ezt követően meddő mezőnyfölényben játszott a vendég egylet, a játékrész legnagyobb helyzetére egészen a tizenhatodik percig kellett várni, amikor is egy a hazai kapu előtt kialakult kavalkádban többször is beszuszakolhatta volna a kapuba a pakkot a piros mezes vendégek, viszont a kapu mellé csorgott a korong, a harmadot gól nélkül zárták a csapatok 0-0.

A második játékrészre felszívta magát a FEHA, agresszívan kezdett, alig félperc után egy hatalmas hazai helyzet alakult ki, a vendég kapus kint helyezkedett, ezzel félig üresen hagyva a kaput, viszont egy akrobatikus visszanyúlással hárítani tudott. A második játékrészben durvább játékot mutattak be az együttesek, három kiállítás is történt. Az első csapatbüntetés volt a DVTK számára, mivel túl sok játékos tartózkodott a jégen. A 32. percben Vladislav Kuleshov és Salamon Zoltán találkozásakor mindkettőjüket a partvonalra küldte a játékvezető. Salamon ütőfogásért, míg Kuleshov durva játékért kapta a büntetést. A harmadot több lövéssel zárta a vendégcsapat, viszont egyértelműen a FEHA alakított ki veszélyesebb helyzeteket, nyolc perc után Nádor Kristóf lőtt a kapu fölé. A vendégek legnagyobb helyzetét Szathmáry Simon alakította ki, a kapáslövését Melnyicsuk hárítani tudta.