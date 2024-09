– Az egyértelmű, hogy nem kerültünk könnyű helyzetbe, egyből a tizenharmadik másodpercben kaptunk egy ötperces emberhátrányt. Egyáltalán nem így képzeltük el ennek a mérkőzésnek a kezdését. Ezáltal rengeteg játékosunk még jégre sem tudott lépni, a folyamatos kiállítások miatt. Volt olyan játékosunk, aki 5-7 percen át be sem melegedett. Azt hiszem megpróbáltunk mindent, nem mondom, hogy a legjobb formánkat nyújtottuk, de a folyamatos kiállítások ezen a szinten megpecsételik a sorsunkat. Kapni két ötperces kiállítást az túlzás, és megengedhetetlen, kettő perces kiállítást is sokat gyűjtöttünk, és a meccs végére teljesen elfogytunk. Mínusz három emberrel fejeztük be a mérkőzést, és már össze-vissza sorokat próbáltunk jégre küldeni, akik mindent megtettek, és a legjobbjukat nyújtották, de ezen a szinten jégkorongozni, főleg ilyen szintű csapat ellen, mint a Pardubice, még öt az ötben is nehéz, nemhogy emberhátrányban. Mindent megtettünk, de egyértelműen a Pardubice volt most a jobb – nyilatkozta a mérkőzést követően Kiss Dávid vezetőedző.

A csapatkapitány Hári János is büszke volt a csapatára.

– Szerintem nagyon jó állapotban volt a csapat végig, az, hogy kaptunk – nyilván nem szándékos szabálytalanságok után – kiállításokat, több szerencsétlen kétpercest is, de a padon végig küzdős volt a hangulat, próbáltuk biztatni egymást. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, már tapasztaltuk ezt két éve. Hogy eljövünk az egyik topcsapathoz Európában, idegenben nyilván nem mi fogunk 7-1-re nyerni. De megpróbálunk küzdeni, a saját játékunkat hozni, pozitívnak maradni és dolgozni minél keményebben, és próbálunk ennél jobb eredményt produkálni ennek a sok lelkes szurkolónak, akik ide is elkísértek minket.

A csapatra pénteken pihenő vár, szombaton 18.30 órakor pedig a cseh Extraliga tavalyi alapszakaszának ezüstérmese, a Sparta Praha. Az sem lesz könnyebb feladat.