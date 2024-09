A MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában akárcsak a többi NB I-es együttes, a Puskás Akadémia FC is becsatlakozott a sorozatba. A felcsútiak az NB III-ban szereplő Szombathelyi MÁV Haladás VSE otthonába utazott a továbbjutás kiharcolásáért. A kezdőben kapott helyet az újonnan igazolt Laros Duarte és Kerezsi Zalán is, de a fiatalok közül Kocsis Dominik is lehetőséget kapott a bizonyításra Hornyák Zsolttól.

A vezetés megszerzésére nem kellett sokat várnia a Puskás Akadémiának, hiszen mondhatni az első helyzetéből eredményes volt Hornyák Zsolt csapata, a negyedik percben egy jobb oldali szöglet után Wojciech Golla fejelt Horváth Bendegúz kapujába, 0-1. Nyolc perccel később aztán Jakov Puljic is bevette a hazaiak kapuját, 0-2. A folytatásban számtalan lehetőség adódott a vendégek előtt, Kerezsi többször is megszerezhette volna első gólját a felcsútiak mezében, azonban vagy a kapusba rúgta a labdát, vagy messze a kapu fölé. A félidő végéig aztán újabb találat nem is született, így 0-2-es állásnál vonulhattak szünetre a felek.

A fordulás után ismét nagy elánnal jött ki a pályára Hornyák Zsolt csapata, amely öt perc elteltével megszerezte a harmadik gólját, Jakub Plsek volt eredményes, 0-3. A 63. percben aztán Kerezsi végre nem hibázott, üresen érkezett középen, jó ütemben, és az üres kapuba lőtt az ötösről, 0-4. Az újabb találatra nem kellett sokat várni, a 70. percben a csereként beálló Lamin Colley és Urho Nissilä hozta össze az ötödiket, előbbi passzolt utóbbinak, aki 14-ről lőtt a bal alsóba, 0-5.

Negyedórával a mérkőzés vége előtt a szintén csereként beálló Mondovics Kevin is betalált, aki az ellenfél védőjétől kapta meg a labdát, majd jobbal, kapásból lőtt a tizenhatos előteréből, életerős lövése pedig a bal kapufaa éléről befele pattant, 0-6. Bő tíz perccel később aztán Nissilä jó labdát kapott, lefordult ellenfeléről és 15-ről, ballal a jobb alsóba lőtt középről, amivel beállította a végeredményt, 0-7.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló

Szombathelyi MÁV Haladás VSE – Puskás Akadémia FC 0-7 (0-2)

Gól: Golla (4.), Puljic (12.), Plsek (50.), Kerezsi (63.), Nissilä (70., 84.), Mondovics (75.)