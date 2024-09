Kiliti szintén 29 esztendős riválisa az Oroszországhoz tartozó, kaukázusi Dagesztán fővárosában, Mahacskalában látta meg a napvilágot, ám jó ideje Torontóban él, kanadai színekben versenyez. Amatőrként 2015-ben Pánamerikai Játékokat nyert, egy évvel később, a riói olimpián a legjobb 16-ig jutott, előbb, a 32 között egyhangó pontozással nyert a jordán Obada Al-Kasbeh ellen, aztán kikapott a német Artem Harutyuniantól. A 2015-ös, katari vb-n az azeri Lorenzo Sotomayor verte pontozással a 32 között, egy évvel később Hamburgban a litván Evaldas Petrauskas legyűrése nem okozott gondot, azonban a 16 között a dominikai Elvis Rodriguez megállította.

A profik között otthonosabban mozog, lévén korábban 15 meccsét magabiztosan hozta, 13-at kiütéssel nyert, mivel hazájában rendezték a találkozót, Quebec tartományban, ő tűnt esélyesebbnek. Kiliti is hibátlanul várta a randevút, ami azért számított pikánsnak, mert egyértelmű volt: valaki elveszíti százszázalékos mérlegét.

Kiliti Tamásra háromszor rászámoltak a Montrealban rendezett profi gálán

Fotó: Kiliti Promotion

A fehérvári öklöző lett az. Egy hetet töltött Észak-Amerikában testvérével, Kiliti Ferenccel, a Kiliti Promotion tulajdonosával, valamint egy budapesti menedzserrel, aki segített tető alá hozni az összecsapást. A tízmenetesre tervezett találkozó a harmadikban ért véget, ugyanis harmadszor számoltak rá a Fejér vármegyei öklözőre a 63,5 kg-ban bonyolított mérkőzésen. A végig hatalmas ütésekkel jelentkező, rendkívül magabiztos BIyarslanov kiütötte magyar ellenfelét.

- Már korábban is terveztük, hogy a sikerrel megvívott hazai meccsek után nyitunk külföld irányába, egy éve is felmerült, hogy kitekintünk a tengerentúlra. Bécsben edzőtáboroztam, azonban megsérültem, az amerikai út tavaly elmaradt. A közelmúltban jött a kanadai lehetőség, nem sokat gondolkodtam, a vereség ellenére sem bántan meg, hogy belevágtam. Óriási tanulság, hogy a saját súlycsoportomban kell maradnom, én 59, maximum 61 kilogrammban lépek szorítóba, ezúttal 63,5 kg-ban kesztyűztem, gyorsan kijött a súly- és erőkülönbség. Én 63,2 kg-mal mérlegeltem, ellenfelem 72 kg-ról jött le, a riválisom a meccs után mondta is, ő ezentúl a 66 kg-ban folytatja. A meccs napján 6-8 kg volt a különbég közöttünk a javára, ami hatalmas differencia. Tanulságos mérkőzés volt. Ugyanakkor elképesztő élmény, egy kaszinóban rendezték a gálát, rendkívüli körítés mellett, telt ház előtt. Az első menetben egy testre mért ütés miatt számoltak rám, aztán kétszer fejen talált kanadai ellenfelem. Mindegyik megszédített. A meccs előtt azt beszéltük a bátyámmal, aki ezúttal is ott volt mellettem a ringben, nem dobja be a törölközőt. Amit nem is kellett megtennie, ugyanis a szabályok szerint a harmadik, megrendítő erejű ütés után le kell léptetni a versenyzőt, technikai K.O.-val veszítettem – közli Kiliti Tamás.