Kilenc éve nem kezdte ilyen jól a bajnokságot az Alba Feéhrvár KC: három forduló után négy pont áll a csapat neve mellett! Az előző szezon ötödik helyezettje, a Vác, majd utóbb a bronzérmes Mosonmagyaróvár legyőzése simán feledteti a két meccs között Budaörsön elszenvedett szűk két gólos vereséget.

Ahogy szombaton este megírtuk az első pár percet leszámítva végig vezettek, és kontrollálták a mérkőzést a fehérvári lányok az MKC ellen. Fantasztikusan védekeztek, önbizalommal telve játszottak, a második félidőben hét góllal is vezettek, több remek egyéni teljesítményt is láthattunk: Hadfi Gréta a kapuban elsősorban a második félidőben kedvetlenítette el egykori csapatát, Tamara Smbatian nyolc gólt hintett, Malgorzata Trawczynska és Utasi Linda öt-öt találatot jegyzett. Óriási kedvvel játszott a fiatal Tolnai Laura, öröm volt nézni Débora Moreno játékát is.

- Kemény és nehéz mérkőzésre számítottunk egy erős ellenféllel szemben, akik most nem tudták megmutatni, mire is képesek valójában - értékelt a lefújás után Szuzana Lazovics, az Alba vezetőedzője.

- Jól játszottunk és kontroláltuk szinte az egész mérkőzést. Le a kalappal a játékosaim előtt, nagyon büszke vagyok rájuk, megvalósították azt, amit az edzéseken megbeszéltünk. Legutóbb azt mondtam, a védekezésünkön múlik minden, a mostani meccsen pedig sérült játékosaink ellenére is látszott, hogy előre léptünk egyet és csapatként is fejlődtünk. Néhány edző azt szereti ha a játékosa sok gólt lő, én viszont azt, ha valaki mindent megtesz védekezésben - zárta gondolatait játékosként kétszeres BL-győztes Lazovics, aki elképesztően jól összerakta a csapatot nyáron.

Azt csak remélni tudjuk, hogy a válogatott szünet nem töri meg az együttes lendületét, ugyanis a következő két hétben nem játszik tétmeccset az Alba. Gyorsan hozzátesszük, ha ilyen szinten kézilabdáznak a lányok kevesebb lesz a „pihenő”, mert előbb-utóbb válogatott meghívók érkeznek.

Az Alba FKC a bajnokságot a két leggyengébben kezdő, nulla ponttal szerénykedő csapat ellen folytatja: október ötödikén Békéscsabára látogat, majd 12-én, szombaton a vármegyei rivális, Dunaújvárost fogadja.