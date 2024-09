Az osztrákok a kapuban innentől Vorauerben látták a megoldás kulcsát, aki az elején komoly munkában volt. Az egyedüli probléma az emberelőnyös játék minősége volt, a harmad közepén majdnem az osztráok találtak be a mi emberelőnyünkben. A harmad végén viszont Haudum használt ki egy létszámfölényt, 1-3.

A záró játékrészt emberhátrányban kezdtük, kellettek is a bravúrok Bálizstól, de ebben a szakaszban alapvetően is veszélyesebbek voltak az osztrákok. Lett is ebből baj, 8:22-vel a vége előtt Zwerger addig húzogatott, míg Bálizs leült és a korong a bal felsőben pihent meg, 2-3. A hajrában ezek után volt miért izgulni, és idegeskedni is, mert 43 másodperccel a vége előtt Haudum tuszkolta át Bálizson a korongot, 3-3.

A hosszabbításban a három a három elleni játék ellenére nem nagyon volt lehetősége egyik együttesnek sem, jöhettek a rávezetések. Ez 2023-ban a vb-n nem hozott szerencsét Ausztria ellen, és most sem. Tőlünk egyedül Horváth Bence talált be, az osztrákoktól Zwerger és Haudum.



Ausztria – Magyarország 4-3 (0-3, 1-0, 2-0, 0-0, 1-0) - szétlövés után

Pozsony, Vezette: Campbell (kanadai), Frandsen (dán)

Ausztria: Höneckl (Vorauer) – Nickl, Wolf, Wukovits, Nissner, Thaler – Reinbacher (1), Heinrich, Zwerger 1 (1), Kasper, Schneider – Unterweger (1), Maier (1), Haudum 2, Baumgartner, Huber M. – Stapelfeld, Zundel, Ganahl, Ruhrer, Huber P. Szövetségi kapitány: Roger Bader.

Magyarország: Bálizs (Vay) – Hadobás (1), Nilsson, Erdély, Bartalis, Horváth B. – Garát, Ortenszky, Ambrus (1), Sebők (2), Galló 1 – Kiss R., Horváth A., Nemes, Szongoth, Mihály –Szabó B. 1, Varga B. (1), Papp K. 1, Terbócs. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.

Kiállítások: 14, illetve 10 perc Kapura lövések: 40-26