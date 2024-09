A 23 éve ellenére már rengeteg nemzetközi rutinnal rendelkező Kovács Bálint a Nürburgringen rendezett hétvégén a gyári BMW nyergében ismét az élmezőnyben végzett.

A fiatal motoros ezúttal az általa egyáltalán nem ismert nürburgringi pályán folytatta idei szereplését az IDM 6. versenyhétvégéjén. Bálint a világ egyik legerősebb bajnokságának királykategóriájában a 11. rajthelyet szerezte meg az időmérőn, majd a futamokon több helyet is előrelépve az első futamon a 8. lett, majd a másodikon még ezen a pozíción is tudott javítani és hetedikként zárt. Az újabb két TOP 10-es eredményének köszönhetően összetettben a hetedik helyen áll az eddig megszerzett 99 pontjával.

– Elégedett vagyok az elért eredményekkel, hiszen egy olyan pályán értem el a két TOP 10-es helyezést, amelyen előtte egyetlen centit sem motoroztam. Ami számomra a helyezéseknél is fontosabb, hogy megint nagyon közel volt a tempóm a legelejéhez. Az időmérőn úgy szereztem meg a 11. rajtkockát, hogy a kvalifikáció elején buktam, de így is csak hét tizeddel maradtam el a pole pozíciós időtől. Első futamon átlagos rajt után verekedtem magam előre a 8. helyig, és mindössze 10 másodpercet kaptam a győztestől. A második versenyen egy jó rajtot követően már az első körben a 8. helyen voltam, és onnan meneteltem előre, a futam közepére egészen a 6. helyig. Sajnos az első gumi tapadása már nem volt az igazi, így végül a 7. helyen értem célba. Kifejezetten jól éreztem magam a motoron, összetettben is sikerült előrébb lépnem. Nagyon várom már az idényzáró futamot, amelyet Hockenheimben rendeznek. Szeretem azt a pályát, így minden esély megvan arra, hogy egy igazán jó eredménnyel zárhassam a szezont – nyilatkozta Kovács Bálint.