Jövő tavasszal immár 10. alkalommal rendezik meg a Cerbona Fehérvár Félmaratont, mely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A jubileum alkalmából a szervezők, és az esemény főtámogatója a Cerbona létrehoztak egy futóklubot, mellyel szeretnének felépíteni egy erős futóközösséget a városban, emellett a verseny iránt érdeklődőknek a felkészülésében nyújtanak támogatást.

– Az önkormányzat is szeretné, hogy ne csak egy alkalomról legyen szó évente, legyen kapcsolat a versenyzők és a klub között – mondta Mészáros Attila a futóklub kapcsán.

A klub ingyenes, sőt még ajándékok megszerzésére is lesz lehetőség. Az edzések minden héten csütörtökön 18 és 19 óra közt lesznek, melyek a kitartóbbak számára rossz időben sem maradnak el. Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne egy mozgás központú közösségben részt venni.

– Még aki most kezdi a futást, annak is nagy esélye van felkészülni akár a jövő évi félmaratonra, viszont ha valakit a 7 kilométer vagy a 14 kilométer motivál azt is szívesen látjuk – emelte ki Punk Adrienn felkészítő edző. Arról is beszélt, a kezdőknek sem kell félni a kihívástól, ha motiváltnak érzik magukat, segít a támogatásukban a közösséggel együtt.

A félmaratont 2025. április 6. 10 órától rendezik meg. A nevezési felület november 1-én nyílik az albatriatlon.hu oldalán.

– Az önkormányzatnak és a támogatóknak köszönhetően a tavalyi árakkal tudjuk megnyitni a nevezési felületet – említette Kaiser Tamás szervező.