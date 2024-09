A 18 esztendős futballista 2019-ben került a Puskás Akadémiához, ahol a korosztályos együttesek után az NB III-as alakulatban is szerepelt, majd idén februárban az élvonalban is debütált. A saját nevelésű középpályás azóta már hatszor kapott bizalmat Hornyák Zsolttól, ráadásul a Fiorentina elleni párharc második, Pancho Arénában lejátszott mérkőzésén is bizonyíthatott.

A futballista a klub honlapjának beszámolója szerint szeretné a jövőben is jó teljesítménnyel győzelmekhez segíteni a csapatot, így a kölcsönös bizalom jeléül hosszabbították meg a szerződését 2027 nyaráig.