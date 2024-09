– Az első félidőben minden úgy történt a részünkről, ahogy elterveztük. A második játékrész elején egy kicsit az öltözőben maradtunk és Böde Dániel érkezésével nem bírtuk felvenni a harcot, langyos játékkal visszahoztuk a mérkőzésbe a Paksot, amely a hátrányból előnybe került és ezt végül meg is őrizte. Az első 45 percben sikerült megszereznünk a második labdákat, amikből veszélyes kontrákat vezettünk, le is zárhattuk volna a találkozót, de ez nem történt meg. Egy kicsit passzívak voltunk, érezhetően próbáltam változtatni, hiszen érezni lehetett a fáradtság nyomait Levin és a támadószekción is, valamint a becserélt Puljicon és Soisalón is. Kerezsi és Duarte beállításával sikerült egy kicsit lendíteni a játékon, de az utolsó 25-30 percben nem jelentettünk veszélyt a hazaiak kapujára – nyilatokzta a találkozót követően Hornyák Zsolt, aki szerint az ellenfél nagyon jól kihasználta azt, hogy a csütörtöki, Fiorentina elleni mérkőzés után csapata nem volt olyan friss. Kiemelte, a védelemben is csökkentették a tempót, de Böde Dániel érdeme is ez, hiszen akárhány éves lehet, még mindig erős tagja a Paksnak.

A szakember a következő időszakról is beszélt, hogy mit terveznek csapatával csinálni a válogatott szünet alatt, és a MOL Magyar Kupa forduló előtt.

– Örülök, hogy vége van ennek a meccsnek, mostantól próbálunk regenerálódni, mert ránk fér. Gyorsan jöttek ezek az utolsó napok. Köszönöm a csapatomnak a játékot, nehéz sorozat után vagyunk, tudtam, hogy nem lesz egyszerű a mai mérkőzés, de a hozzállással minden rendben volt. Tényleg örülök, hogy most jön egy kis szünet, jön egy frissítés, mert ez kell. Összeszedjük a csapatot, hogy a következő mérkőzésre ismét ütőképesek legyünk. A hazai csapatnak gratulálok a sikerhez, köszönöm a csapatomnak a hozzáállást – zárta gondolatait Hornyák Zsolt.

A Puskás Akadémia legközelebb a Haladás otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában szeptember 15-én 18.30 órától.