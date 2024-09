Az utolsó negyed elején a vendégszurkolók is hallatták a hangjukat, és hangosan szólt a „Prievidza, Prievidza” rigmus, ami Jackson Jr-ra annyira jó hatással volt, hogy be is vágott két triplát, így 21-re csökkentve a 27-re nőtt különbséget. A házigazda folyamatosan kihagyta a helyzeteit, három perc elteltével is csak két pont állt az Alba neve mellett a negyedik negyedben. Ezt a sorozatot Vojvoda kettese, majd Filipovity tripljá törte meg olyannyira, hogy a Prievidza közel két percig kosarat sem dobott. Ez persze nem jelentette azt, hogy nem lesznek izgalmak a hajrában, Jackson Jr. triplákkal gondoskodott arról, hogy nyílt maradjon a továbbjutás kérdése. A végére még volt egy kis dráma, de nem a továbbjutást illetően. Andrew Smith jól futott vissza blokkolni, de Jordan a földön maradt a találkozást követően. Az orvosok is bejöttek a pályára, de az izlandi gyorsan meggyógyult és talpra állt. A végén Jackson Jr. dobott még egy hármast, de a videós ellenőrzést követően időn túl, így az Alba simán nyert, 104-84. A székesfehérváriak ezzel a sikerrel megfordították a párharcot, ledolgozták tizenhétpontos hátrányukat és összesítésben 189-186-ra diadalmaskodtak, feljutottak a FIBA Európa Kupa főtáblájára.

Az Alba legeredményesebb és talán legjobban teljesítő játékosa Tyler Thomas volt, aki 28 pontig jut, de David Nichols is 24-et hintett. Az ellenfélnél C. J. Jackson hármasai jelentettek a legtöbbet, de Keith Jordan volt a legeredményesebb 21 ponttal.

FIBA Európa Kupa, selejtező, visszavágó

Alba Fehérvár – BC Prievidza (szlovák) 104-84 (31-31, 28-14, 27-16, 18-23)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 800 néző, Vezette: Aunkrogers, Pesics, Jurcevic (lett, szerb, horvát)

Alba Fehérvár: Thomas 28/9, Horne 9/3, Nichols 24/12, A. Smith 9/3, Vojvoda 18/3. Csere: Fazekas, Kass, Kertész, Krivacevic 4, Párkányi, Simon, Filipovity 12/12. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

BC Prievidza: Jackson 16/15, D. Smith 16/6, Jordan 21/9, Raitanen 1, Dean 13. Csere: Jass, Hlivak 10/6, Lukac, Kincel, Mrvis 3/3, Krestinin 4, Bolek. Vezetőedző: Sasa Jankovic.