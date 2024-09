Az első tíz percben fej-fej mellett haladt a két csapat, majd a hazaiaknak sikerült kicsit meglépniük és három góllal elhúztak, 7-4. Csakhogy a 20. perc táján jött egy pár perces rövidzárlat, eladott labdákkal, és máris 10-10 állt az eredményjelzőn. A szünetig már egyik csapat sem tudott előnyt kicsikarni, 12-12 volt a félidő.

A pihenő után kiállítások itt is, ott is, de hazai oldalon kicsit több, és ezúttal az egriek húztak el három góllal a 40. percre, 15-18. Csakhogy a hazaiak nagyon összekapták magukat, még emberhátrányban is csökkentették a hátrányukat, az addig a kapuban parádézó, de már elfáradó Bölét Vereszky váltotta, ami jó húzás volt, mert a 49. percben már újra a gárdonyiaknál volt az előny, 23-22. Innen pedig elkezdett nyílni az olló, a hazaiak növelték az előnyt, az egrieknek volt egy 8 perces gólszünete, így pedig végül 29-25-re nyerni tudott a Gárdony-Pázmánd.

Az új igazolások közül Matucza védekezésben adott nagyon sokat a csapathoz, a jobbszélső Tóth első négy lövését elrontotta, de aztán mindig a legfontosabb pillanatokban talált be. Gaál Dorina nem hibázott hetest és állandó veszélyt jelentett a szélen, Béres jól gyorsította a támadásokat középen, Vereszky pedig a kapuban tett hozzá, nem is keveset. Pál Eszter kicsit kevesebb lehetőséggel, de így is góllal mutatkozott be a hazai közönségnek. A vezetőedző Major Dávid szintén elégedett lehetett, hiszen első hazai meccsén győzelemmel tudott bemutatkozni. Ez azért is parádés premier, mert tavaly a csapat a 6. fordulóban szerezte az első pontját, az első győzelmét pedig csak a 11. játéknapon. Ráadásul tavaly hazai pályán az Eszterházy SC 35-28-ra verte a gárdonyi hölgykoszorút, így most határozottan jobban sikerült a rajt.

A gárdonyi lányok legközelebb szeptember 21-én a Szent István SE vendégei lesznek.

Gárdony-Pázmánd NKK – Eszterházy SC 29-25 (12-12)

Gárdony, 100 néző, Vezette: Fazekas, Ónodi

Gárdony-Pázmánd NKK: Bőle 1, Knauer, Vereszky (kapusok) – Sárvári, Hargitai 5, Vernes 2, Pál 1, Berkes-Kaiser 7, Béres, Bártfay, Tóth 2, Matucza, Szűcs 4, Hamuth 2, Kukucska, Gaál 5/3. Vezetőedző: Major Dávid.

Eszterházy SC: Pusztai, Mrkva, Kozma (kapusok) – Zsikó 3, Lévai, Bernát 2, Pint, Szentkeressy-Kovács, Orell 3, Dudás, Zákányi 4/1, Simon 3, Kiser 1, Babinszky 3, Csáki 1, Zsemberi 5/2. Vezetőedző: Farkas József.

Kiállítások: 10, illetve 6 perc

Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3