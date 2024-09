Suzana Lazovic elképzelései a közeljövő tekintetében tökéletesen passzoltak az én elképzeléseimmel, ezért döntöttem a Fehérvár mellett. Itt kezdtem el kézilabdázni kisgyerekként, így kimondottan kötődőm az egyesülethez, szívesen tértem vissza. Amit sajnálok, aput és anyut nem láttam meccseken, de videókon visszanéztem, milyen nagyszerű játékosok voltak. A Vác elleni derbin természetesen ott voltam a szüleim és a húgom, Szofi mellett a nagyszüleim is, mindenki nagyon örült a csapat sikerének, büszkék voltak és engem is jó érzéssel töltött el, hogy olyan családtagok vagy akár barátok is jelen voltak, akik hosszú évek óta nem voltak a meccseimen, mivel külföldön légióskodtam. Ez ilyenkor mindig egy plusz motivációt tud adni a mérkőzésen.

A két évtizeddel ezelőtt, szintén balátlövőként szereplő édesanyjával természetesen gyakran beszélnek a kézilabdáról.

- Természetesen értékelünk dolgokat, szeretem kikérni a szüleim véleményét, főleg anyukámmal elemzünk dolgokat, ami nagy segítség számomra, mindig kiváló tanácsokkal lát el. Amúgy a sportágválasztásom kapcsán nem erőltettek semmit, de egész pici korom óta nyilvánvaló volt, hogy sportolni fogok és valószínűnek tűnt, hogy mi mellett fogok dönteni. A kézilabdapályán nőttem fel, anyukámmal mindig jártam edzésekre, ha csak félpályán dolgoztak, én a másik oldalon dobáltam kapura, játszottam a labdával. Persze kipróbáltam más sportokat, balettoztam, lovagoltam, táncoltam, de ezeket mind a kézilabda mellett. Úgy emlékszem, 5-6 éves lehettem, amikor elkezdetem edzésekre járni, ez volt a legfiatalabb korosztály, de erről sajnos már sok emlékem nincsen. Később szépen lépkedtem korosztályról korosztályra, majd külföldre kerültem, 15 évesen. Az akkori edzőm Madár Gabriella kulcsszerepet vállalt a Metzbe igazolásomat megelőző években, ő volt akkor az edzőm, neki sokat köszönhetek. Már a francia klub játékosaként, 2022 őszén hívott be Szilágyi Zoltán szakvezető a junior válogatottba, a címeres mezes fellépéseket később a sérülésem félbeszakította.