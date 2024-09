– Jól érzem magam, bár nyilván még nem voltam itt sok időt. Ennek ellenére is volt már két mérkőzés ahol pályára léptem, az érzéseim pedig pozitívak – mondta Kerezsi Zalán lapunknak. Elmondta, döntése hátterében az állt, hogy szeretett volna magasabb osztályban játszani és még tovább fejlődni. Kiemelte, Hornyák Zsolt vezetőedzővel jó a kapcsolata, próbál segíteni neki mindenben az edzéseken, ahogy a csapattársak is, akik nagyon befogadóak, és sokkal egyszerűbb a beilleszkedése úgy, hogy többek közt Nagy Zsolt és Szolnoki Roland is mindenben támogatja.

A fiatal futballista a Szombathelyi Haladás elleni Magyar Kupa mérkőzésen megszerezte első gólját a felcsútiak színeiben.

– Nyilván, ha valaki azt mondja a meccs előtt, hogy továbbjutunk, gólt rúgok és gólpasszt adok akkor azt aláírom. Azonban sajnálom, meg a csapat is, hogy azért sok helyzetet kihagytunk. Nyilván így is pozitív egy ilyen nagy siker. Az első gól pedig mindig fontos, talán a legnehezebb, főleg ha az ember rágörcsöl, ahogy én is tettem sajnos – fogalmazott első találatával kapcsolatban Kerezsi Zalán.

A hétvégén az első Fejér vármegyei rangadóján is pályára léphet majd a 21 esztendős futballista.

– Ahogy beszélgettem a többiekkel egyértelművé vált amit amúgy is gondoltam, hogy ez egy nagyon különleges meccs. Plusz löketet adhat ez számunkra, hogy vármegyei rangadóról beszélünk, de ugyanúgy készülünk mint a többi mérkőzésre, hiszen mindegyik ugyanolyan nehéz. Azonban nyerni szeretnénk és folytatni a jó idénykezdetet – zárta gondolatait Kerezsi.