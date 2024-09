A múlt hétvégén a Puskás Akadémia elleni vármegyei rangadón lezárult a Vidi három mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata a bajnokságban. Egy hónapnyi szünet után ismét Sóstón lép pályára Pető Tamás együttese, amelyben sokszor lehetőséget kapnak a fiatalok – és talán ez lehet ennek a gárdának az egyik legnagyobb erénye.

A korábban bírált túlfizetett légiósok helyett magyar srácok küzdenek a piros-kék színekért. Ez a fiatalpercekben is megmutatkozik. Hét forduló után az OTP Bank Liga tizenkét klubja közül a Vidi áll a legjobban ebben a tekintetben. Eddig összesen 713 perc jutott a csapat 21 éven aluli játékosainak. A prímet Pető Milán a gárda támadója viszi 384 perccel. A kapuban remekül kezdő Dala Martin 180, Kovács Patrik 88, Babos Bence 39, Berki Marcell 12 perc, Kovács Bence 10 percet kapott eddig.

A vasárnapi ellenfél, a színmagyar erőkből álló Paks csak a kilencedik ebben az összevetésben. A Ferencváros az utolsó – egyedül a Puskás-nevelés Gruber Zsombor 151 percének.

A fiatalok és a rutinos játékosok közötti hidat Kalmár Zsolt képezheti, aki sérülése után csereként már lehetőséget kapott a vármegyei rangadón.

„Úgy érzem, hétről hétre jobb állapotban vagyok. Az edzéseken megkapom a megfelelő terhelést, de a meccseket nem lehet pótolni. Fokozatosan több játékpercre és meccsterhelésre van szükségem, hogy a jó formám is visszatérjen. Ebből a szempontból nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen bajnoki ritmusban vagyunk. Próbáljuk megoldani, hogy a bajnokikon egyre több lehetőséget kapjak. Most úgy 80 százalékosnak mondanám magam, a maradék 20 százalék pedig a meccsekkel kerül majd a lábamba” - mondta a klub honlapjának a 36-szoros válogatott középpályás.

– Az első meccseim jól sikerültek a Vidiben, aztán a sérülésem miatt hosszú időre kiestem, de most végre újra a csapattal vagyok. Valóban tapasztalt játékosnak számítok ebben a fiatal keretben, minden nap azért dolgozom, hogy minél előbb jó formába kerüljek és a pályán is egyre többet tudjak segíteni. Emellett az öltözőben is igyekszem kivenni a részem a munkából, próbálok segíteni a fiataloknak mindenben, amiben csak tudok. Vezéregyénisége akarok lenni a pályán és azon kívül is fiatal csapatunknak - szögezte le a 29 éves játékos.