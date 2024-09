Sajnos a székesfehérvári Full Autó SE színeiben induló Várnai Dávid és Szabó Tamás alkotta duó technikai hiba miatt kiesett a II. WHB Győr Rallyn a 3. gyorsasági szakaszon, az ORB2 abszolút első helyéről.

A vármegye másik pilótája, a móri Fogarasi Attila és navigátora Toloczkó Péter is kalandos hétvégén van túl. Az első gyorsaságit minimális előnnyel megnyerték, és bár nem ment minden zökkenőmentesen, de három gyorsasági után is élen álltak a kétkerék hajtásos kategóriában. A Rábaring szakaszon második helyet szereztek, de összetettben sikerült 8.7 másodpercre növelni az előnyt. A napot végül 1.6 másodperc hátránnyal zárták a kategóriájukban egy nagyon nehéz és kalandos nap után. Túlsúly, megfordulás, tolatás, volt minden, ráadásul a szervizparkban is zajlott az élet.

A vasárnap jól folytatódott, az utolsó kört 6.6mp előnnyel várták Fogarasiék, de sajnos megforogtak egy felhordáson és a szalagkorlát állította meg őket, de szerencsére komolyabb sérülés nélkül úszták meg ők is, és az autó is. Fogarasiék tehát RC4 kategória 2.hely, 2WD 2. hellyel zárták a győri versenyt.

Az ORB3-ban szintén a Full Autó SE versenyzői közül Hollósi Endre és Ferenczi Miklós a LADA VFTS-el az abszolút 13. helyén zártak, Csibrák Zoltán és Huszár Péter pedig 17. lett a Ladával.

Historic kategóriában Auszmann Gyula és Szabó János a Polski Fiat Polonez-el a H.D2 kategória harmadik helyén zártak, abszolútban pedig a 11. hely lett az övék.