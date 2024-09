Honnan jönnek, hogy ismerték meg egymást?

Horváth Márton (H. M.): Kézilabdázóként kezdtük mind a ketten. Székesfehérvári vagyok egyébként, a Tóvárosi Általános Iskolába jártam, kézilabdázni pedig az Alba Regiánál kezdtem, utána megfordultam a Cunderben is, így megfertőződtem a sporttal. A 2003-as női felnőtt világbajnokságot már lelkesen követtem, akkor voltam 10 éves. Egyébként más sportágakat is kipróbáltam, Nagy Zsolttal, a Puskás Akadémia válogatott futballistájával a Vidiben még futballoztunk is együtt. A gimnáziumi éveim alatt aztán elvégeztem a játékvezetői képzést, az egyetem mellett pedig tökéletes munkának, hobbinak bizonyult az egész. Aztán elvégeztem a matematika-földrajz szakos tanárképzést, visszajöttem Székesfehérvárra tanítani a Kodolányi János Középiskolába.

Altmár Kristóf (A. K.): Én is megyei vagyok, Móron nőttem fel, középiskolába pedig Székesfehérvárra jártam. Amikor végeztem a gimivel akkor kerültem fel Budapestre egyetemre, a kézilabdát nem akartam abbahagyni, így felmerült a kérdés, hogy mi legyen. Mivel Marcival mi már ismertük egymást a Vasvári Pál Gimnáziumból, egy egyetemre, ráadásul ugyanarra a szakra mentünk és a kollégiumban is szobatársak voltunk, így úgy döntöttünk belevágunk, és közösen leszünk játékvezetők. Elvégeztem az egyetem első évében az ehhez szükséges képzést, és nyáron már együtt fújtunk. Én az egyetem után Budapesten maradtam, megnősültem és innen jártam le tanítani négy éven keresztül a Vasváriba, ahol én is tanultam. Idén ősszel költöztem vissza a családommal Fejér megyébe.

Már gimnazista kora óta jó barát Altmár Kristóf és Horváth Márton

Fotó: Horváth Márton

Öröklődött a családon belül a sport iránti szeretet?

A. K.: Nekem főleg édesapám volt az, aki sokat sportolt, és az elmondása szerint mindenben egészen jó volt, amit kipróbált. Az egyik kedvence volt a kézilabda, szóval ez nekem talán innen jött, ő mondta, hogy menjek el az első edzésre mert ez nekem tetszene.

H. M.: Nálam édesanyám is igazán sportos volt, NB I-es szinten futballozott, édesapám pedig szintén kézilabdázott akárcsak én. Nem tettek rám nyomást, én választottam a kézilabdát, de az ő indíttatásukra kezdtem el.