A válogatott, és a futball mérkőzések java részénél megszokott elem, hogy a pályára kisgyermekek kísérik be a futballistákat. Így volt ez nyáron az Európa-bajnokságon is, ahol Kölnben a Magyarország – Svájc csoportmérkőzésen egy székesfehérvári kisfiú, Keszei Marcellnek vált valóra egy nagy álma, míg Stuttgatban, a nagylóki Tránszky Ákos élt át hasonló élményt a Németország – Magyarország összecsapáson.

Most egy csapatnyi Fejér vármegyében tanuló kisgyermeknek vált valóra az álma, hiszen a gárdony-agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium tanulói kísérhették be a magyar válogatott tagjait a Magyarország – Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt a Himnuszra. Az örömhírről az intézmény számolt be hivatalos Facebook oldalán, lapunknak pedig Szabó Péter, az iskola testnevelő tanára nyilatkozott.

– Az iskolánk egyik diákjának édesapja a munkahelyén keresztül szerezte nekünk ezt a lehetőséget. Ez volt egyben a kislányának a meglepetés ajándéka a születésnapja alkalmából. Egy csapatnyi diákot delegálhattunk, jelentős részben a kislány osztályából és baráti köréből kerültek ki a gyerekek, de őket még kiegészítettük sportolókkal is. Az MLSZ szabályai megkötötték a kezünket, hiszen szigorúan meg volt szabva, hogy 125 és 140 cm magasság közti gyermekek felelnek meg a kritériumoknak, így másodikos és harmadikos gyermekekkel indultunk neki a kalandnak – mondta lapunknak a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanára.

Óriási volt a gyermekek öröme, de a szülők és a pedagógusok is érzelmesen, könnyek közt nézték végig az eseményeket

Fotó: Kricskovics Antal

Szabó Péter arról is beszélt, bár sokáig úgy tudták a magyar válogatottat kísérhetik be, végül a szervező édesapa közölte velük, hogy a bosnyák nemzeti együttesnél kell ezt a feladatot ellátniuk a gyerekeknek.

– Elképesztően boldogok voltunk így is, főleg, hogy ennek köszönhetően magyar mezben léphettek pályára a gyermekek. Bár azt a felszerelést nem tarthatták meg, de egy azzal teljesen megegyező garnitúrát mindenki kapott az MLSZ-től – folytatta gondolatait a testnevelő. Kiemelte, számára még különlegesebb volt ez az este, hiszen amellett, hogy pedagógusként kísérhette a csillogó szemű cherneles diákokat a kislánya is ott volt a pályán, így a himnuszok alatt, a bevonuláskor még jobban potyogtak a könnyei. Hozzátette, még mindig az események hatása alatt vannak mind ők, pedagógusok, szülők és a gyerekek is.