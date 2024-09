- A mostani csapatunk tagjainak kilencven százaléka valamilyen bajnokságban, vagy közösségben futballozik a hétköznapokon, mindannyian élünk-halunk a labdarúgásért. Tiber László a mi Minarik Edénk, ő fogja össze a társaságot – mondja Tersánszky Tibor csapatkapitány.

-Az MLSZ kezdeményezésére jött létre a veterán bajnokság, Hevesi Tamás szlogenje alapján: ezt egy életen át kell játszani – veszi át a szót Tiber László csapatvezető, valamint edző. - Korábban kétszer megnyertük az országos döntőt, az elsőt másfél évtizede, a BVSC fővárosi, Szőnyi úti pályáján, érdekesség, hogy akkoriban csapatunkat erősítette a korábbi válogatott Kuti László és a Vidi az UEFA-kupában négy évtizede remeklő együttesének gólkirálya, Szabó József is. Legutoljára pedig 2021-ben diadalmaskodtunk, Dabason. Régiós bajnokság zajlik az öregfiúknál is, ősztől tavaszig, hasonló rendszerben, mint az NB I-es, profi küzdelemsorozat. Mi a Dunántúlon, a nyugati területen kergetjük a labdát, Várpalota, Ajka, Veszprém tartozik ehhez a pontvadászathoz, tizenöt esztendeje. Egy év kivételével mindig mi győzedelmeskedünk, tavaly a veszprémiek jobbak voltak nálunk. Az első időszakban futballoztam is, négy éve már nem lépek pályára, 71 évesen még pályán voltam, de térdprotézissel már nem tudom kergetni a labdát. A mi csapatunk igazából baráti társaság, nagyon remélem, még sokáig indulunk az öregfiúk bajnokságban.