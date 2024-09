A Hydro Fehérvár AV19 ellenfele a legutóbbi svájci bajnokságban a mindent eldöntő hetedik meccset bukta el a Zürich Lions elleni bajnoki döntőben 2-0-ra, az alapszakaszt a Zürich és Fribourg mögött a harmadik helyen zárta. A BL-ben eddig a legutóbbi meccsükön 7-2-re ütötték ki az Ilves Tamperét a finn Antti Suomela mesterhármasával. A Lausanne első sora egészen félelmetes, a Tampere ellen az Ahti Oksanen, Suomela, Damien Riat hármas nyolc pontot gyűjtött. Előtte hosszabbításban kaptak ki otthon a Trinectől, majd a Bremenhaven otthonában nyertek 2-1-re.

A keretükben hat olyan játékos van, aki megjárta az NHL-t. Közülük a legismertebb az osztrák, korábbi EBEL-bajnok Michael Raffl, akinek 590 NHL-meccse van, kilenc szezont húzott le, többnyire a Philadelphiában 89 gólja és 90 asszisztja van. A védő Gavin Bayreuther először szerepel Európában, 122 meccsen jutott szóhoz a tengerentúlon, míg a finn center, Janne Kuokkanen Calder-kupát is nyert, a Carolina és a New Jersey csapataiban 119 NHL-meccsig jutott. Ami a magyar vonatkozást illeti, a Volán mellett a Lausanne-nál is van a csapatban egy Bartalis, méghozzá a másodedző Bartalis Balázs, akinek a bátyja, István a Hydro Fehérvár AV19 játékosa.

Emiatt igen ritka pillanatnak lehettünk szemtanúi, hiszen az ünnepélyes korongbedobásnál egyszerre három Bartalis volt a jégen, a két fiú édesapja, Bartalis József dobta be a korongot, fiai gyűrűjében. A lelátón is többen voltak mint csütörtökön, a vendégszektorban különösen, ahol a hét közben maroknyi svéd drukker volt, most viszont szekérderéknyi alpesi lányka és legény szurkolt a svájciaknak.

Bartalis István az első veszélyes lövés, majd Stajnoch és Kulmala is megnézték, mit tud Antoine Keller, de ahogy sejthettük is, komoly tudásanyaggal rendelkezik a koronghárítás művészetéből. Az első öt perc remekül sikerült, ötletesen és látványosan játszott a Volán, de jött egy Stipsicz kiállítás. Ez a két perc pedig érthetően nem a hazaiak tündökléséről szólt, bár ahogy kivédekezték a srácok, az bátran tekinthető kiemelkedő teljesítménynek is, főleg Reijola részéről. Ebben a húsz percben létszámfölényben is kipróbálhatta magát a Volán, Hári kapuvasánál jártak legközelebb a gólhoz, de ez a harmad végül még nem hozott gólt, de élvezetes jégkorongot annál inkább.