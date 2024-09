Kiss Roland, Tim Campbell és Sebők Balázs is hiányzott kisebb sérülés miatt a fehérváriaktól, Csollák Márkó volt így a hatodik bekk a keretben, pedig ő még az ICEHL-ben sem számít finoman szólva veteránnak.

Határozottan jobban kezdtük ezt a meccset Prágában, mint legutóbb Pardubicében, bár tegyük hozzá, nem volt magasan a léc. Persze fölényben voltak a csehek, de Reijola jól állta a sarat a Volán ketrece előtt. Először akkor kellett komolyabban izgulni, mikor Németh Kristóf kiállítása miatt létszámfölényben voltak a prágaiak, de ezt is sikerült kihúznunk. Nehéz volt eldönteni, hogy a Pardubice sokkal jobb csapat, mint a Prága, vagy a Fehérvárnak sikerült jobban ráhangolódni erre a csatára. Talán válasz volt a kérdésre a mérkőzés első gólja, amit a Volán szerzett. Atkinson tüzelt majdnem a kék vonalról, de végül szerencsére a kapu előtt helyezkedő Kuraltot találta el, aki a róla lecsorgó korongot közelről pöckölte Korenar kapujába, 0-1. Az álom pedig folytatódott, emberelőnybe került a Fehérvár, és kőkeményen megdolgoztatták a prágai védőket és Korenart is. Gól ugyan nem született, de kimondottan jó volt nézni ezt a két percet. A prágaiak és edzőjük ellenben kicsit döbbenten lesték az első húsz perc után az eredményjelzőt.

A pihenő után sem indult meg az őrületes prágai roham, sőt a nagyobb helyzetet a Fehérvár tudta felmutatni. Sajnos érkezett egy Messner kiállítás, de ezt a létszámhátrányt is letudtuk egyetlen nagyobb Reijola védéssel. Viszont teljes létszámnál is kicsit jobban csipkedték már magukat a csehek, de a Volán finn kapusa mindig résen volt. Eközben a fehérvári szurkolók pedig a lelátón nyújtottak hasonlóan emlékezetes produkciót, ők is beleadtak apait-anyait. A harmad közepén sajnos Ambrus ült ki gáncsolás miatt, újra meleg pillanatok adódtak a Volán kapuja előtt, ezúttal gólt jelző dudaszóval megspékelve. Krejcik lőtt a kék vonalról takarásból, a kapu előtt Hrabik beleért, Reijolának nem volt esélye, 1-1. De volt válasza a Volánnak! Hári vitte be a korongot a támadó harmadba, Kuralthoz passzolt, akinek a lövését blokkolták a védők, de a szlovén lecsapott a lepattanóra és egy szép csellel elhúzta Korenar mellett a korongot, 1-2. Ezt se gondoltuk volna, negyven percnyi játék után előny a Volánnál.