– Az első félidő kiegyenlített mezőnyjátékot hozott, melynek végén nagyon jókor szereztük meg a vezetést. Sokat gyakoroltuk ezeket a mélységi indításokat - kezdte értékelését Pető Tamás, miután a Paks az utolsó percben szerzett góllal győzött a Sóstói stadionban, elvette a Fehérvár hazai veretlenségét, úgy, hogy március óta először nyert idegenben. Pedig az első félidő hajrájában Holender Filip szépségdíjas bombagóljánál el sem tudtuk volna képzelni ezt a kimenetelt.

A vezetőedzőnél a második félidőben elszakadt a cérna, a 77. percben Karakó Ferenc játékvezető kiosztott neki egy sárga lapot, majd kiállította a fehérvári védőt Kasper Larsent, de még ezzel sem pecsételte meg a Vidi sorsát. Tegyük hozzá gyorsan nem sokkal később Kinyik Ákos szinte utolsó emberként leütközte a kontrának nekiinduló fehérvári támadót Nejc Gradisart, és csak a sárga lap villant. Sokan számon is kérték rajta a pirosat...

Fotó: fehervarfc.hu

Az persze más kérdés, hogy Nicolas Stefanellin is számon lehetne kérni, hogy tud kihagyni pár méterről két ordító ziccert...

De vissza Pető nyilatkozatához...

– A második félidőt nem kezdtük jól, sok hibát követtünk el. Könnyű faultokkal pontrúgásokhoz juttattuk a Paksot, pedig tudtuk, hogy mennyire veszélyesek a beívelt labdákból. 1-0-nál óriási esélyünk volt, hogy lezárjuk a meccset, nem éltünk vele, majd jött a második tizenegyes. Úgy érzem, 1-1 után, tíz emberrel is megvoltak a lehetőségeink, hogy megnyerjük a meccset, ezek kimaradtak, a végén pedig kikaptunk. A fiúkat a szíve vitte előre, emberhátrányban is jobbak voltunk a Paksnál, nem tudom őket elmarasztalni. Be kell lőni a helyzeteinket és le kell zárnunk az ilyen mérkőzéseket.

A Fehérvár FC a labdarúgó NBI következő fordulójában a nagy rivális Győri ETO otthonában lép pályára. A hétvégi bajnoki lefújása után – ahogy arról beszámoltunk – az RBD vezérszurkolója el is látta néhány "jótanáccsal" a csapatot.