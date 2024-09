-Készülünk a bajnokságra, már több edzésen túl vagyunk, ezeket szintén a Köfém Sportcsarnokban tartottuk. A tréningek rendre hétfő esténként zajlottak, a bajnokság kezdetéig nem is lesz változás. Szeptember elején lejátszottuk az első felkészülési mérkőzésünket, a szintén NB III-as Környe csapata ellen, 9-4-re nyertünk. Két újonc csapott össze, tele fiatal feltörekvő tehetségekkel. Jelenleg 12 labdarúgó alkotja az NB III-as keretünket, akik közül van saját nevelésű játékos, de igazoltunk más kluboktól is. Az viszont mindenkiben közös: a futsal és egymás iránti alázat és tisztelet. A játékosaink képességeit, a játék iránti teljes alázatukat és a fiatal életkorukat látva, az első évet a tapasztalati tudás megszerzéseként éljük majd meg az új miliőben. Természetesen, évek múlva szeretnénk a legmagasabb osztályban is megmutatni erényeinket, így tervezünk és így dolgozunk edzéseken. Kihívásokkal teli idény elé nézünk. Újoncként, minden ellenfelünket próbáljuk feltérképezni és értékelni. Minden soron következő ellenfélre tisztelettel, ám megalkuvást nem ismerve készülünk majd. Fiatal, lendületes és jó színvonalú bajnokságra számítok, ahol a Veszprém és Aramis csapatának tartalék együttesei biztosan meghatározóak lesznek, de számolok még a Tatabányával, Csepellel és Környével is. A többi csapat játékereje és tudása jelenleg még ismeretlen, de az első fordulót követően már nem lesznek titkok. Egyetlen Fejér vármegyei NB III-as futsalcsapatként remélem, sokan lesznek majd kíváncsiak ránk.