Az előző idényben csak két hely választotta el egymástól a Dunaújvárost és az MTK-t a tabellán, ahol a fővárosiak végeztek előrébb. Most is ők voltak a mérkőzés esélyesei, ám ennek ellenére egygólos hátrányban (14–15) vonulhattak a szünetre. A folytatásban már a budapestiek irányítottak, az egyenlítés és a vezetés megszerzése villámgyorsan összejött, majd 23–23 után folyamatosan nőtt az előny, amely volt hatgólos is, végül 31–26 lett az eredmény.

– A második félidőben mutatott jobb teljesítményével nyert az MTK. A negyvenedik perc után feljavult a hazaiak védekezése és az ebből lőtt könnyű gólokkal eldöntötték a mérkőzést – nyilatkozta a meccset követően Gulyás Péter vezetőedző.

MTK Budapest – Dunaújvárosi Kohász KA 31–26 (14–15)

Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 150 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

MTK: Kubina – Andróczki, Dakos 5, Lapos 1, Hadnagy 1, Bató 5 (3), Tóth M. Csere: Christe, Szőke (kapusok), Poczetnyik L. 6, Bujdosó-Gerháth 2, Dávid-Azari 3 (1), Kekezovity 3, Ferenczy F. 5, Fekete B. Vezetőedző: Vágó Attila

DUNAÚJVÁROS: Wéninger – Arany 5 (1), Agócs 1, Somionka, Borgyos 2, Gerháth K. 4, Sallai 4. Csere: Oguntoye (kapus), Lakatos P., Luchies 4, Szalai B. 2, Paróczy 1, Kpodar, Kellermann 3 (1), Gajdos. Vezetőedző: Gulyás Péter

Kiállítások. 10, ill. 12 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2