Az U17-es és az U15-ös együttes is az ETO FC Győr ellen lépett pályára, az idősebbek pedig kiütéses, 5-2-es győzelmet arattak, a fiatalabbak mellé azonban nem állt oda a szerencse, 1-2-re kikaptak hazai környezetben.

Az U17-es csapat vezetőedzője, Paranai Enikő a mérkőzés után elmondta, már a kezdősípszónál tudták, hogy nyomást gyakorolnak az ellenfélre, s bár a hőség hatással volt a minőségre és a teljesítményre, így is sikerült nyerniük. „Az első félidőben négy gólt is szereztünk, a második félidőben a cserékben már voltak változások, sok egyéni hiba csúszott be, de kezdésként, önbizalomnövelésként jó szolgálatot tett ez a találkozó” – fogalmazott a tréner.

Lány U17-es labdarúgó-bajnokság, 1. forduló Puskás Akadémia – ETO FC Győr 5–2 (4–0) Gól: Kuprák (13.), Kisnémet (27., 33., 39.), Kézdy Bl. (87.) Összeállítás: Orosz – Kisnémet, Törő, Vadász, Kuprák, Török, Kézdy Bi., Polányi, Érsek, Chugyik, Berger Csereként pályára lépett: Szalai, Cserkuti, Bujdosó, Kézdy Bl.

Lány U15-ös labdarúgó-bajnokság, 1. forduló

Puskás Akadémia – ETO FC Győr 1–2 (1–1)

Összeállítás: Ádám – Szabó K., Németh, Szukován, Szabó P., Magyar, Sipos, Kelemen, Elekes, Tóth, Kurdi

Csereként pályára lépett: Volák, Sorbán, Gálos, Mihályi

Gól: Szabó P. (24.)