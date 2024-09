Mozgalmas nyarat hagyott maga mögött a klub vezetése, milyen eredményeket értek el az utóbbi hónapokban?

– A klub legutóbbi sajtótájékoztatóján nem igazán esett szó aaról, hogy visszakaptuk a várostól Prohászka úti létesítményt, a kézilabda pályát és a hozzátartozó klub épületet. Ide költözött a MÁV Előre SC irodája, ahol még ugyan folynak a munkálatok, de az adminisztrációt már itt végezzük. Két héten belül hivatalosan és átadjuk, és leleplezésre kerül majd az egyesület egykori elnöke, Dévényi Tibor emléktáblája. Ez lesz majd az otthona a labdarúgó szakosztálynak, amelyet Kovács Krisztián ügyvezető gardíroz. Ezt a pályát műfűvel szeretnénk befedni, és kizárólag utánpótlás nevelés folyik majd itt az U14-es korosztályig bezárólag Csucsánszky Zoltán és Disztl Péter vezetésével.

Mind a női, mind a férfi Extraligás röplabda csapat felkészülése már javában tart, az őszi idény kezdete előtt azért még lesz feladuk, gondolok itt a különböző tornákra?

– Jelenleg kint vannak a csapatok külföldön, a lányok Linzben, míg a fiúk Nagybányára mentek, is ott egy négy csapatos nemzetközi tornán vesznek részt. A következő héten a lányok Zágrábba mennek, a fiúk pedig edzőmeccseket játszanak. Ami a székesfehérvári közönség és szurkolók számára érdekes lehet, hogy szeptember 20. és 22-e között (péntek-szombat-vasárnap – a szerk.) az MKOSZ csarnokban rendezzük meg a szokásosnak mondható felkészülési tornánkat, a Horváth Károly Emléktornát. Annyi különbség van a korábbi években látott megmérettetésektől, hogy idén a lányok is elindulnak, reggeltől estig pattogni fog a labda négy férfi, illetve négy női csapat részvételével. A férfiak mezőnyében a Graz, a Nagybánya, és a Komárno együttesei érkeznek, a hölgyeknél a Linz, a Dinamo Zagreb, valamint az UTE vesz részt a mi csapatunk mellett. Szeptember 20-án délben indul a megmérettetés, és onnantól minden nap négy mérkőzésre kerül sor. Mind a két csapatunk nevezett a Challenge Kupára, ezeket sajnos nem tudjuk Fehérváron megrendezni, úgyhogy ismét a tatabányai multifunkciós csarnok lesz a mérkőzések helyszíne. A fiúk október 16-án lépnek pályára, a lányok pedig november 12-én. Amennyiben a fiúk októberben továbbjutnak, akkor ők is november 12-én játszanak legközelebb, ami azt jelentheti, hogy dupla mérkőzést rendezünk Tatabányán.