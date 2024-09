A jégkorong Bajnokok Ligája 4. fordulójában a svájci ezüstérmes érkezett az Alba Arénába, és győzelemmel távozott. Viszont az előző három meccset is figyelembe véve látható a fejlődés, ami most statisztikai mutatóban, lövésszámban is megmutatkozott, hiszen közel ugyanannyi próbálkozása volt a Volánnak mint a vendégeknek (22-26). De maga a játék képe is kiegyenlített volt, és nem véletlenül választották a mérkőzés svájci legjobbjának a lausanne-i kapust, Antoine Kellert. Mindezeket figyelembe véve, érthető Kiss Dávid büszkesége.

– Sajnálom, hogy nem tudom megdicsérni a játékosaimat egy győzelemért. Pedig az én szememben ez egy olyan mérkőzés volt, amit megnyertek. Én nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon szoros mérkőzés megint öt az öt ellen, jól játszottunk. Az első harmadban minimális gólszerzési lehetőségek voltak itt is, ott is. A második harmadban jobban játszott a Lausanne, elkapta a fonalat, főleg mikor kiállítottak minket és abból gólt is szereztek. Ott mindenképpen ők uralták azt az utolsó pár percet. Aztán a harmadikra megint úgy jöttünk ki, hogy minden energiánkat beletesszük abba, hogy szorossá tegyük ezt a mérkőzést. Le a kalappal a játékosaim előtt, nagyon értékelem azt a munkát és belefektetett energiát, amit az utóbbi Bajnokok Ligája mérkőzéseken csináltak, mert ezek a mérkőzések úgy érzem felgyorsítják azt a folyamatot, azt a tanulási folyamatot, ami nekünk szükséges lesz ahhoz, hogy jövő héten jól tudjunk kezdeni a saját bajnokságunkban, vagy egy Szuperkupát el tudjunk hódítani itthon kedden hazai pályán. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy sajnálom őket, hogy nem tudunk most győzelmet ünnepelni, de most ebből kell erőt merítenünk és remélem, hogy büszkék magukra, mert én az vagyok. Az egyetlen fájó pont, hogy most Bartalis Balázstól hallgathatom azt egész szezonban, ahogy szívja a vérem – értékelt a meccset követően Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Bartalis Balázs a Lausanne másodedzőjeként mérkőzhetett testvére, Bartalis István ellen, de a siker ellenére ő is elégedetlen volt.