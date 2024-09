– Örülök az eredménynek, hiszen a Fehérvárt semmikor sem könnyű 3-0-ra legyőzni. A legnagyobb hiányérzetem a középpályán, valamint az átmenetekben mutatott játékban van, nem sikerült jól teljesítenünk. A második félidő első tíz percében ráadásul megint passzívak voltunk egy kicsit, a Fehérvár cserékkel felállást váltott, ami miatt inkább a védekezésre koncentráltunk, de utána ismét a kezünkbe vettük a kezdeményezést – nyilatkozta a találkozót követően Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője. Hozzátette, Pécsi Ármin és a védelem is jól oldotta meg az eléjük kerülő feladatokat.

A szakember arról is beszélt, most jobban elégedett az eredménnyel, mint a mutatott játékkal. Mint arra rámutatott, a passzokkal többször is pontatlanok voltak, a Vidi pedig erre próbált építeni.

– Levi és Duarte beállásával sikerült stabilizálni a játékunkat, az átmenetekben is gyorsabbak lettünk. Az első gólra gólokat rúgtunk és még a negyedik is ott volt a levegőben. Köszönöm a csapatomnak a hozzáállást, tényleg az eredménnyel elégedettebb vagyok most, mint a mutatott játékkal – zárta gondolatait Hornyák.