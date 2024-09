Milyen célokkal vágnak neki újoncként az NB II-es bajnokságnak?

– Egy megfogalmazott célunk van, az pedig a bennmaradás. Nem szeretek nagy dolgokat mondani, és a vezetőséggel is próbáltunk a talajon maradni, szeintünk ez lehet reális cél. Emellett szeretnénk építeni a fiatal játékosainkat, hogy minél többet fejlődjenek, jobb NB II-es játékossá váljának, és akár az NB I/B-ben is tudjanak bizonyítani, ha lehetőséget kapnának rá. Van egy nagyon jó közmondás azonban, mely szerint evés közben jön meg az étvágy. Bízom benne, ha jönnek a sikerek akkor a csapat próbálni fog minél jobb lenni és minél több sikert elérni. Amit garantálni tudok, hogy küzdeni fogunk, s szorgos hangyákként dolgozunk minden egyes héten a sikerért. Nyilván lesznek olyan meccsek, ahol nem mi jövünk ki győztesen, de a kicsiknek is azt tanítom, ha egy játékos a lefújás után a tükörbe tud nézni és azt tudja mondani, hogy mindent megtett a sikerért, akkor nincs probléma. Remélem, hogy továbbra is jellemző lesz a csapatra az, hogy egy családként megyünk fel a pályára és mindenki küzd mindenkiért, akkor én már nagyon boldog leszek és akkor sikereket is tudunk majd elérni.

Szombaton elrajtol a bajnokság, a Budai Farkasok-Rév csapatát látják vendégül.

– Nagyon örülök, hogy hazai pályán kezdjük a bajnokságot. Mindenkit sok szeretettel várunk a találkozóra. Pont arról beszélgettünk a játékosokkal és a vezetőkkel is, hogy próbáljuk megteremteni azt a szurkolókkal, hogy ide Sárbogárdra minden csapat remegő lábakkal érkezzen. Jó hangulatú, szép csarnokounk van és jó szurkolóink is. Jó előjelekkel vágunk neki a pontvadászatnak, az ellenfelet pedig feltérképeztük és felkészültünk belőlük, meglátjuk hogyan bírjuk ezt a tempót. A csapatnál van egy megfelelési kényszer is, a mentális dolgokat rendbe kell tenni, hogy ez ne menjen át görcsösségbe és mindenki élvezze a játékot. Ha egy jó meccset játszunk én már nagyon fogok neki örülni.