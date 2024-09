A közelmúltban tartotta közgyűlését a Magyar Full Kontakt és Knock Down Szövetség, az eseményen közgyűlésén Bőkét beválogatták a szervezet edzői bizottságába.

-A szövetséghez tartozó közel száz egyesület versenyzőinek koordinálása, válogatása a nemzetközi viadalokra, felkészülésük segítése, továbbá az edzői szemlélet egységesítése az edzői bizottság elsődleges feladata. Ennek érdekében az ősz folyamán két edzőtábort szervezünk. Az egyik táborra október második hétvégéjén kerül sor Szentesen, a másikat a VTSE szokásos táborhelyén, Gánton bonyolítjuk november elején.

A tréner azt mondja, a Magyar Full Kontakt és Knock Down Szövetség ma a maga 5500 fős taglétszámával a legnagyobb és legkomolyabb ernyőszervezet az országban, ami a kyokushin és a hozzá hasonlóan full kontakt karatét gyakorló szervezetek munkáját igyekszik összefogni, érdekeiket képviselni és érvényesíteni. A három fős edzői bizottság, ahova beválasztottak, a szervezet válogatott sportolóinak szakmai irányítását is ellátja. Az általam vezetett IFK Hungary és a szervezethez tartozó Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület versenyzői eddig is a válogatott gerincét alkották. Kézenfekvő volt, hogy amikor megüresedett a pozíció, engem kérjenek fel a feladatra. Mivel a feladatot ciklus közben vettem át, így a következő tisztségviselő választásig, négy évre szól a megbízatásom. Úgy gondolom, ez segíti a VTSE sportolóit, ugyanis a megállapodás szerint évi két válogatott tábor megszervezését vállaltam. Így a válogatott mellett dolgozó szakmai stáb és a jól felkészült edzőpartnerek helybe jönnek versenyzőinkhez.

A fehérvári szakember 1988-ban kezdte az edzősködést Sárbogárdon, ahová sorkatonakén került.

-A Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesületet tizenöt éve alapítottuk társaimmal. Az első edzésre a zámolyi tornateremben 2009 szeptemberében került sor. Úgy gondolom, másfél évtized alatt nagy utat tettünk meg, versenyzőm legkisebb eredménye is rendkívül fontos a számomra. Amikor mögöttük ülök a tatami szélén, én is megélem a harcukat, együtt győzök, vagy szenvedek vereséget velük. Ha ki kellene emelnem néhány eredményt, önző módon a saját gyermekeimmel kezdeném. Bőke Ádám érte el az egyesület első utánpótlás magyar bajnoki címét 2010-ben, ami az első komoly eredményünk volt. Bőke Eszter KWU Európa-bajnokságot nyert 2019-ben Berlinben. Ebben a több világszervezetet tömörítő ernyőszervezetben azóta sem sikerült ezt megismételnünk. Legnagyobb hazai sikerünket 2020-ban értük el a felnőtt magyar bajnokságon. Ez volt az utolsó olyan hazai viadal, amelyen minden szervezet versenyzője rajthoz állt. Dezső Kata aranyérmes lett, az akkor újonc Fekete Gergő ezüstérmet szerzett.