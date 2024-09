Az U17-es világbajnokság nyitónapján a júliusi Európa-bajnokságon hatodik helyet szerző Bognár Levente, Vigassy Gergő páros ezúttal is a fiú váltók mezőnyében állt rajthoz a Belák János utánpótlás szövetségi kapitány, és az olimpiai bronzérmes Kovács Sarolta vezette korosztályos válogatott tagjaként.

A Volán Fehérvár és a budakeszi Balu SE öttusázói a vb-n nem csak előrébb léptek, hanem nagyon közel voltak az éremszerzéshez! Levente eddigi legjobb eredményét érte el.

Caldas de Rainha-ban a magyar páros a vívást a második helyen fejezte be 250 ponttal, amihez hozzátettek négyet bónuszvívás során. Az akadályversenyen is jól szerepeltek, a harmadik legjobb idővel végeztek a lovaglás örökébe lépő tusában. Úszásban kevésbé jó idővel zártak, kilencedik helyükért 373 pontot kaptak. Ám így is a második helyen vágtak neki az utolsó, kombinált számnak.

A laser run során azonos időt futottak az éllovas egyiptomiakkal, ám ez kevés volt az üdvösséghez, mert a hatodik legjobb idejükkel nagyon kicsivel ugyan, de lecsúsztak a dobogóról. A bronzérem mindössze egy, az ezüstérmes pozíció két másodpercre volt tőlük.

– Nagyon ügyesek voltak a fiúk, megérdemelték volna az érmet – hangsúlyozta Kovács Sarolta. – Óriási, talán minden idők legnagyobb mezőnyében, huszonegy váltóból lettek a negyedik legjobbak, egész nap csapatként működtek együtt.

Caldas de Rainha-ban történelmi jelentőségű korosztályos világbajnokságot rendeznek, mivel a párizsi olimpia után először kerül sor az új összetételű sorozatra. A lovaglást végleg felváltotta az akadálypálya – noha az utánpótlás korosztályban, így a tavalyi U17-es vb-n is programon volt már az új szám.

Az U17-es világbajnokságon harminc ország több mint 150 öttusázója méri össze tudását.

U17-es Öttusa világbajnokság

Fiú váltó

1. Egyiptom (Aly Aboelfetouh, Ahmed Abdelhamed) 1687 pont

2. Törökország (Arda Meric, Muhhamet Emir Kurtulan) 1677 pont

3. Litvánia (Lukas Lagunavicius, Liutauras Valeika) 1676 pont

4. Magyarország (Bognár Levente, Vigassy Gergő) 1676 pont