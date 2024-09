– Tíz nap telt el azóta, hogy megérkeztem Angliába, de bevallom, úgy érzem magam, mintha legalább egy hónapja itt lennék, annyira befogadó a társaság. Persze ehhez kellett az is, hogy ismerem Robertet, az edzések itt is hasonlóak, mint amit a Häckennél csináltunk vele. Az első meccsemen kezdő voltam, szerencsére nagyon jól is sikerült a részemről a debütálás, a csapat is jól teljesített. Úgy érzem ez a legfontosabb, hiszen egy klubváltás után az első meccs, az a bizonyos debütálás lényeges, ami nekem jól sikerült és ez is hozzásegített a könnyű beilleszkedéshez.

A Feyenoord után a Manchester United elleni felkészülési mérkőzésen is pályán volt Csiki Anna (zöldben)

Fotó: Tottenham

A Tottenham után mi lehet a következő lépcsőfok?

– Nem gondolkozom még ezen, négy évre írtunk alá. Több helyen lenyilatkoztam már, hogy szeretnék Bajnokok Ligáját nyerni egyszer. Most az a célunk itt Londonban, hogy a BL-ben játszhassunk a következő pár éven belül, nekem jelenleg ez a legfontosabb. Az lenne a legjobb, ha a Tottenhammel sikerülne a BL-győzelem, de ha esetleg négy év múlva úgy érzem, hogy ez nem reális, akkor meglátjuk mi lesz, hogyan tovább.

Sok szó esett már a futballról, a focista Csiki Annáról. Mi az amit szívesen csinál szabadidejében, már ha van?

– Nem nagyon van olyan, hogy két szabadnapunk van egymás után, sőt, nagyjából soha. Amikor egy-egy szabadnapunk van, akkor próbálok a regenerációra és a pihenésre fókuszálni. Emellett én társasági személy vagyok, nagyon szeretek a barátaimmal, a családommal lenni. Ha emberek körül vagyok, mindig jól érzem magam. Nyilván London még nagyon új nekem, korábban egyszer jártam itt, szóval a következő időszak biztos arról fog szólni, hogy felfedezem a várost és kialakítsam az itteni életem.

Van esetleg valamilyen hobbija? Hogy áll a főzéssel?

– Na azt pont nem szeretek (nevet). Bevallom őszintén, ha kinyitjuk a hűtőmet, akkor nem sok minden van benne. Az a nagy szerencsém, hogy a klubnál kapunk reggelit, ebédet és vacsorát is, így erre nincs gondom. Nagyon szeretek azonban utazgatni, világot látni. Tavaly a sérülésem alatt elmentem majdnem három hétre Ausztráliába, egyedül, egy hátizsákkal. Azt gondolom, hogy tényleg az a személy vagyok, akinek, ha bármikor van egy kis szabadideje, vagy vakációja akkor arra vágyom, hogy egy új világot lássak, egy új országot ismerjek meg. Az utazás az, ami leginkább kikapcsol és mindig várom, hogy például most decemberben is, amikor lesz egy kis szabadidőm tudjak utazni.