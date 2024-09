– Ugyanúgy készülünk, mint a többi meccsre. Nagyon fontos találkozó lesz ez a Ferencváros ellen, éppen ezért nehéz feladatunk lesz, de ha felkészültek vagyunk és a saját játékunkat játsszuk, akkor nem lehet gond, akár meg is verhetjük őket – fogalmazott már a hétvégi rangadóval kapcsolatban a finn.

Először léphet pályára a nevelőklubja ellen

A 20. születésnapját a hónap elején, szeptember 7-én ünneplő Gruber Zsombor 2017-ben került Győrből a felcsúti akadémiára, ahol aztán NB I-es futballista vált belőle. A távozás mellett hét év után, idén februárban döntött, s egy féléves zalaegerszegi kölcsönjáték után lett az FTC labdarúgója. Bár már tavasszal is lett volna lehetősége, akkor nem léphetett pályára a nevelőklubja ellen, így mindenképpen izgalmas lenne, ha a hétvégén lehetőséget kapna Pascal Jansentől.

– Jó emlékeim vannak, sok időt töltöttem ott el, és szerettem is Felcsúton lenni. Amikor eljöttem onnan, úgy éreztem, hogy eljött a váltás ideje. Persze vannak barátaim a Puskásnál, de ha lehetőséget kapok, akkor arra a kilencven percre el kell tekintenem ettől, csak arra kell koncentrálnom, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak a Ferencváros játékosaként – nyilatkozta lapunknak Gruber Zsombor, a Ferencvárosi TC futballistája.

A fiatal játékos eddig csupán minimális időt töltött a pályán, a legutóbbi MTK elleni bajnokin pályára sem lépett, de előtte az Újpest és a Nyíregyháza ellen kezdőként számítottak rá.

– Az elmúlt időszakban nem kaptam sok játéklehetőséget, de ez most egy ilyen szakasz, ezen is túl leszek majd, keményen dolgozom azért, hogy ismét megkaphassam az esélyt. Jól érzem magam a Fradiban, jól sikerült a beilleszkedés, úgy érzem – mondta a fiatal támadó. Hozzátette, reméli, a hétvégi Puskás Akadémia elleni találkozón újra ott lehet majd a pályán.

A zöld-fehérekre a hétközi Európa-liga-mérkőzést követően nem vár könnyű feladat, ebben Gruber Zsombor is egyetértett

– Van bennünk fáradtság is, de a Puskás Akadémia idén nagyon jól teljesít. Jól össze van szokva a mag, már tavaly és tavalyelőtt is nagyjából ugyanez a keret volt, minimálisan változott csak. Nagyon jó formában vannak, nekünk pedig nagy feladat lesz, hogy jól teljesítsünk és győztesként jöjjünk le a pályáról – fogalmazott a fiatal támadó. Hozzátette, csapata egyértelmű célja idén is a bajnoki cím megszerzése, így kifejezetten fontos, hogy győzelemmel hagyják el a pályát vasárnap este.