2024. szeptember 29., vasárnap, 16:00

KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – Móri SE (3.)

Váradi Tamás a KK Grain KFT-Mezőfalva vezetőedzője: – Az utóbbi három fordulóban kisebb hullámvölgybe kerültünk, ráadásul eléggé sajátos a sorsolásunk, mert egymás után a tabella elején elhelyezkedő csapatok ellen játszottunk. Amikor viszont a második felében lévő ellenfelekkel játszunk - bizonyítja ezt az Ikarus legyőzése - akkor partiban vagyunk. Különösebb meglepetés nincs a számomra a helyezésünket tekintve, hiszen nyáron két alapemberünket elveszítettük, igazolni nem tudtunk senkit, tavalyhoz képest még gyengültünk is. Csóron az volt a problémánk, hogy ketten hiányoztak a védelemből, egy nagyon picit feljebb toltuk a védekezésünket, de ellenfelünk Balogh László vezérletével átrohant rajtunk. Az első félidőben zártabban, mélyebben védekeztünk, ezt nem tudták feltörni, mögénk kerülni. Nagyon gyorsan kaptuk egymás után a gólokat, bár a végén volt lehetőségünk, de amit Balogh László berúgott, azt mi kihagytuk. A Mór ellen megpróbálunk zárt védekezésből minél tisztességesebb eredményt elérni, és helytállni. Tele vagyunk betegekkel sérültekkel, így aztán még nem tudom, hogy milyen összeállításban fogunk felállni vasárnap.



Enying (13.) – Sárbogárd (1.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: – A Mór ellen és most Adonyban is jobban ment a játék az első félidőben. Aztán történik valami - például egy nem várt védelmi hiba - és azt kell, hogy mondjam, a csapat mentálisan összezuhan. Ezután általában sorban kapjuk a gólokat és onnan már nincs visszaút. Pedig mindkét találkozón megvoltak a helyzeteink, s csak nagyon kevés hiányzott a vezetés megszerzéséhez. Ebből a mentális gödörből kellene kirángatni a gárdát, mert a Sárbogárd ellen sem lesz könnyebb dolgunk. A helyzetünknek megfelelően egyre inkább elfogy a csapatunk. Jelenleg is sok a betegünk, vannak sérültek és persze az egyéb okokból hiányzók. Adonyban sem volt cserénk és a jelenlegi kép alapján, vasárnapra sem jobbak a kilátásaink. Szóba került egy esetleges halasztás lehetősége is, de később sem lesz jobb a helyzetünk, és a Sárbogárdot - valamint a bajnoki céljaikat - is ugyanúgy tiszteljük, ahogy a többi ellenfelünket. Így természetesen mindent megteszünk a tisztes helytállás érdekében. Fáj kimondani, de sajnos csak reménykedni tudunk abban, hogy jobb lesz a folytatás és valamikor a következő hetekben megszerezzük első pontjainkat. Még egy kis türelmet kérünk… Köszönjük!

Lajoskomárom (4.) – Ikarus-Maroshegy (12.)