A tavalyi szezonban egyaránt bajnoki címet szerző klubok, a FEHA19 és az Újpest Jégkorong Akadémia csaptak össze az esti Hydro Fehérvár AV19 – FTC-Telekom Szuperkupa-meccs előtt az Alba Arénában.

Az Újpest Jégkorong Akadémia története során először nyerte meg tavaly az U20-as bajnokságot a Linz ellen. A hazai U21-es szezont pedig a FEHA19 együttese húzta be, a miskolciakat 4-0-val legyőzve.

A mérkőzés U20-as osztrák bajnoki találkozó is volt egyben, így a tét sem hiányzott. Főleg a hazaiaknak, hiszen idén eddig négy vereséget számláltak, abból az egyik pont az aktuális ellenfél elleni 0-7.

Az első percekben úgy tűnt, hogy ezúttal hasonló eredményre nem kell számítani, a fehérvári fiatalok felvették a versenyt a fővárosiakkal. A két kapus, Csibi Dávid és az újpesti Erdei Krisztián is bizonyíthatott. Az első harmad hajrájában aztán emberelőnyben az Újpest szerzett vezetést, Szabó-Rácz Maxim lőtt kapásból kicsit oldalról a fehérvári kapuba, 0-1. A játékrész hajrájában kicsit feszült volt a hangulat, nehezen lehetett az öltözőbe terelni a srácokat.

A feszült hangulat a második harmadban is megmaradt, volt olyan pillanat, mikor 3-3 játékos ült mindkét oldalon a büntetőpadon. A fővárosiak ebben a harmadban is betaláltak, ismét emberelőnyben, ezúttal Nádasy Márton lőtt Csibi kapujába, 0-2.

A záró harmadra kicsit lehiggadtak a fiúk és újra a játékra koncentráltak, de ebből is a lilák jöttek ki jobban, Mester Máté majdnem a kékről lőtt a takarástól semmit nem látó Csibi mellett a kapuba, 0-3. A végső döfést pedig Rapos gergely vitte be 5 perccel a vége előtt, 0-4.