A második hazai mérkőzésen is megállapíthattuk: Suzana Lazovics remekül összerakta az Alba Fehérvár KC-t. Ez már az első félidőben is kiviláglott a Mosonmagyaróvár ellen. Ugyan a vendégek kezdtek jobban, de a negyedik percre összehozott két gólos vezetésük tiszavirág életű volt.

Három minutummal később már 6-6 állt az eredményjelzőn – köszönhetően egy óvári kiállításnak is. Sőt, Kövér Luca góljával fordított az Alba! Tamara Smbatian is nagy kedvvel játszott, akcióból és hetesből is betalált, ímár így aztán már kettővel ment a házigazda. Tóth Gabriella tartotta a lelket az Óvárban, két góljával 8-8 lett a 12. percben.

De egyáltalán nem roppantak meg a hazaiak, megint emberelőnybe kerültek, aminek révén visszaszerezték a két gólos előnyt, és a lendület olyannyira kitartott, hogy egy 3-0-ás szériával, amiből Malgorzata Trawczynska hétméteressel, Utasi Linda bombagóllal, és Tolnai Laura harcos találattal vette ki a részét - meg sem álltak a négy gólos előnyig, ebben az időszakban még az időkérés sem segített a vendégeken, 15-11. El is némultak pár percre a vendég szurkolók… A Mosonmagyaróvár rohanással próbálta kizökkenteni a házigazdát, ami nem mindig sikerült, ezzel együtt is két gólra zárkóztak fel a félidőre, 19-17.

Emlékezhetünk, hogy a Vác ellen a bajnoki rajton mennyire fantasztikus teljesítményt nyújtott az Alba. Ezt sikerült felülmúlni!

Suzana Lazovics csapata ellentmondást nem tűrően játszott, kőkemény, remek védekezést nyújtott, és ennek meg is lett az eredménye. Rögtön két góllal lépett el a fordulás után, nyolc perc elteltével csak emberelőnyben tudott felzárkózni mínusz egyre az Óvár - Lazovics időt is kért.

Meg is lett az eredménye: 4-0-ás futást produkált a Fehérvár, miközben a vendégek, hét percen át képtelenek voltak gólt lőni. Débora Moréno remek védekezés váltásokkal vétette észre magát, Smbatian továbbra is szórta a gólokat - meg sem állt nyolcig - a volt csapata ellen védő Hadfi egyre extrább volt a kapuban.

A 54. percre kialakult a legnagyobb különbség, a bátran, és agilisan játszó Tolnai góljával héttel vezetett az Alba, 30-23. A sok hibával játszó vendégeknél itt már kezdett lefőni a kávé, csak kozmetikázni tudtak az eredményen és feljöttek 32-29-re.