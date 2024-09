Tavaly hajszálon múlt csak a gárdonyiak kiesése, és idén nagyon szeretnék elkerülni, hogy megcsapja őket a kiesés szele. Ehhez az első lépést pénteken este meg is tehetik, az új vezetőedzővel és a jelentősen átalakult csapattal.

– A héten végre bemutatkozhatunk a haza közönségünk előtt. Az előző mérkőzésen nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, ezen szeretnénk most javítani. A feladatunk nem lesz egyszerű, hiszen a nyáron jelentősen erősödő Eger csapatát fogadjuk. Ellenfelünk elég komplex csapatnak látszik, ügyes szélsőkkel, akik szűk helyről is eredményesek, átlövő soruk pedig a távoli lövőzónákból is bátran vállalkozik. Nehéz dolgunk lesz, de abban reménykedhetünk, hogy az Eger még nem teljesen csiszolódott össze a sok érkező miatt. Emellett azt gondolom, ha jó napot fogunk ki, akkor a hazai közönségünk előtt bárki ellen lehet esélyünk – osztotta meg várakozásait Major Dávid vezetőedző.

A csapat rutinos szélsője, Szűcs Noémi is óvatosan bizakodó.

– Pénteken az Eger csapatát fogadjuk a második fordulóban. Nem kérdés, hogy szeretnénk itthon tartani a két pontot. Ehhez elengedhetetlen lesz a kemény, fegyelmezett visszarendeződés és védekezés. A múlt héten elvesztegetett pontok ellenére a csapatot motiváltnak és erősnek latom, mindenki nyitott, befogadó az ellenfélből készült taktikai utasításokra. Győzelemmel szeretnénk péntek este a pályát elhagyni és ezért mindent meg is fogunk tenni – nyilatkozta a játékos.

A mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Gárdonyi Géza Általános Iskola Sportcsarnokban.