A fehérvári átlövő szerint kimondottan jól kezdték a 2024-25-ös szezont

Fotó: Alba FKC

Amikor megjegyzem, 24 évesen, lassan egy évtizede szinte legbiztosabb pontja, elgondolkodik.

– Ha végigpörgetem magamban az elmúlt éveket, valóban így van, ami mondjuk engem is meglep. Bakó Botond volt a vezetőedző, nála edzettem először a felnőtt csapatban, az első NB1-es meccsem is még az ő irányítása alatt vívtam, 2016 januárjában a Mosonmagyaróvár ellen. Az első gólomra még várni kellett, azt hónapokkal később, májusban, a Magyar kupában lőttem. Rögtön hármat, a Fradi ellen. Ez nekem akkor hatalmas dolognak számított, ebben az időszakban már Deli Rita volt az edző. A folytatásban az ugrótérdemmel sajnos sokat bajlódtam, végül a műtét segített, azóta, lekopogom, komolyabb probléma nem volt a lábammal. Remélem, ez így is marad.

Anno balszélsőként kezdett kézilabdázni, azonban gyorsan rájöttek az edzői, hogy nem az lesz az igazi posztja.

– A kézilabdával Fehérváron ismerkedtem meg kilenc évesen, addig azt sem tudtam, milyen sport is ez. Apukám vitt el egy edzésre abba az általános iskolába, ahova eleve jártam. Nagyon sokat köszönhetek az Albának, mindent ennél a klubnál tanultam meg. Soha nem játszottam másik csapatban. A családomban többen is sportoltak, viszont rajtam kívül senki nem jutott az élvonalig. Ha visszatekintek a korábbi időkre, gyerekként nem gondoltam volna, hogy eddig fogok eljutni. Számomra a jelenben is nagy fegyvertény, hogy az első osztályban szerepelhetek.