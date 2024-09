Az Alba Fehérvár KC lányai az első félidőben még nem mutatták meg oroszlánkörmeiket, így a Vác a szünetre 13-11-es előnnyel vonulhatott. A pihenő után viszont teljesen más üzemmódba kapcsolt a csapat, és tíz perccel a vége előtt már kilenc góllal is vezetett. A végén még az is belefért, hogy kicsit közelebb engedjék a vendégeket, de így is 32-26-ra győztek.

A csapatból szinte mindenkit ki lehetne emelni a teljesítménye miatt. Tamara Smbatian lőtte a legtöbb gólt, 8-at, védekezésben Kocsis Bettina és a portugál Moreno Débora nagyon jó párost alkotott – nem mellékesen öt illetve három gólt is szereztek –, a kapuban Hadfi Gréta remekelt, Szabó Kitti a büntetőket értékesítette hibátlanul, Trawczynska megingathatatlan lelkesedése és önbizalma is említésre méltó, de mindenki hozzátette a magáét.

Az M4 Sport Kézilabda magazinjában pedig az Alba csapatkapitánya, Szabó-Májer Krisztina került be a forduló válogatottjába, teljes joggal. A Budaörsről visszatért szélső 4 gólt lőtt, támadásban és védekezésben is kiemelkedően játszott, a kellő pillanatokban nyugtatta, vagy éppen biztatta a társakat.

Az Alba most hétvégén Budaörsön lép pályára, és ha a Vác elleni második félidő formáját tovább tudják menteni a lányok, akkor kezdhetnek izgulni Klivinyiék.