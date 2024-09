Tudósított: Flórián Gábor.

Bodajk SE – Sárosd 2–7 (0–5)

Bodajk, 80 néző

Vezette: Klujber Kristóf.

Bodajk: Janky – Fenyvesi M., Tóth B., Czéh, Farkas Cs. (Turi) - Kovács T., Locker, Farkas K., Potesz (Bőhm) - Rigó, Wisniewski. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Sárosd: Tibor (Bölkei) – Paksi, Vámosi, Dvéri II. Zs., Majláth (Susa) - Tóth Z., Kökény (Hanzli), Németh L., Bánszki (Kű) - Pribék, Kónya (Hallósy). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Gól: Rigó (57.), Bőhm (58.), ill. Majláth (10., 14., 48.), Németh L. (33., 84.), Dvéri II. Zs. (3.), Tóth Z. (27.).

Jók:Rigó, ill. Dvéri II. Zs., Tóth Z., Majláth.

Az első 15 percben elintézte a mérkőzést a vendégcsapat, igen hatékonyan használták ki a helyzeteiket. A gyors szélsőiknek köszönhetően könnyen a bodajki védelem mögé kerültek és minden találatuk egy-egy beadás utáni szituációból született. Előbb Majláth Henrik beadását fejelte be Dvéri II. Zsolt 5 méterről, majd Majláth mattolta kétszer Janky Barnabást, 0-3. Ezt fejelte meg Németh László, és Tóth Zoltán. A második félidőben feljavult a Bodajk, feladták a saját térfélen való védekezést, letámadtak, ami azt eredményezte, hogy két labdaszerzésnek köszönhetően kétszer is betaláltak, előbb Rigó Gábor, majd Bőhm Levente gurított a kapus lábai között a kapuba, ezzel döntetlenre hozva a második félidőt. A krónikához tartozik még a második félidőben Janky büntetőt védett. Összességében ilyen arányban is teljesen megérdemelt a Sárosd győzelme.

Tudósított: Kovács Zoltán.

Lajoskomárom – Ikarus-Maroshegy 0–3 (0–0)

Lajoskomárom, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Lajoskomárom: Deák Z. – Czéhmeiszter, Kovács K., Simon Gy., Varga F. (Németh Á.) - Gergye, Dudar E., Hajdinger, Kövecses (Makai) - Nyikos (Németh Sz.), Rózsás. Szakmai vezető: Dopuda Igor.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Skultéti A. (Szabó-Bakos), Békefi, Kecskés, Kókány - Drexler (Mayer M.), Schmuck A. (Punk), Gimes, Csuti (Fi) - Inzsöl (Schmuck B.), Szabó B. Vezetőedző: Szarka Martin.