– Eseménydús hétvégét hozott a Győr Rally. Talán nem is volt idén ennyire kaotikus versenyük.

– Mi tagadás, küzdöttünk. Csütörtökön kezdődött a szokásos átvételekkel, aztán pályabejárás, majd péntek este rajtceremónia. Szombat reggel indultunk az első gyorsaságira, aminek a végén nem voltam elégedett, mert minden egyes apró úthibát megérzett az autó, le akart dobni az útról, amit nem értettem. Átnéztük a lengéscsillapítókat, és a két első gátlónk teljesen ki volt puhítva, amit nem mi csináltunk. Egyelőre még keressük a megfejtést... Ezt visszaállítottam a második gyorsaságira, de ott még volt bennem egy kis kérdőjel, hogyan működik a kocsi de hamar visszarázódtunk. Az első kör után vezettük a versenyt, majd a szervizparkban leesett a bakról az autó. Mindkét bak egyszerre törött el az autó elején amire fel volt rakva, de hála Istennek, hogy nem feküdt alatta senki, úgyhogy ezt is megúsztuk. Kimentünk a második körre, ahol a nap végén 1,6 másodperces hátrányba kerültünk az ellenfelünkkel szemben, mert megforogtunk a második kör első gyorsaságiján egy elágazóban, ahol tolatnunk is kellett, úgyhogy otthagytunk egy 10-12 másodpercet. Egyértelműen az volt a vasárnapi terv, hogy ezt valahogy ledolgozzuk. Az első körben visszavettük a vezetést, és 6,6-tal álltunk az első helyen. Sajnos a már szokásosnak mondható fékprobléma most is előjött. Ismét csapágyas lett az első kerék, ami miatt kilazult a kerékagy csavarja, és ez visszapofozta a fékbetétet, emiatt mindig beesett fékezéskor. Ezt az első szervizben orvosoltuk, és következett az utolsó kör. Kiélezett, szoros, kemény csata volt, nagyon kellett menni, de a Bakonybéli szakaszon beforogtunk negyedikben, ahol egy szalagkorlát állított meg. Ott egy közel 20 másodpercet otthagytunk, ezzel az utolsó gyors előtt el is dőlt nagyjából a meccs, mert több mint hat másodperc hátrányba kerültünk. Megpróbáltuk a lehetetlent, megtoltuk az utolsó gyorsot, de nem jött össze, úgyhogy maradt a második hely. De ez tényleg egy olyan nehéz hétvége volt, hogy életemben először tudtam örülni egy második helynek is, mert mindent megpróbáltunk. Sajnos ennél a tempónál már benne van a hiba is a pakliban, és az említett zűrök mellett ezt egy igazán szép eredménynek értékelem én is és a csapat is. Ellenfeleinknek és minden célba érőnek gratulálunk!