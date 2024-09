A kecskeméti Székói Stadionban igazi futballünnepre készültek a nézők, amelyet mutatott az is, hogy több, mint 2500-an látogattak ki a magyar-spanyol U21-es Eb-selejtezőre. A mieink kezdőjében helyet kapott a Puskás Akadémia-nevelés, a most már az NK Maribort erősítő Komáromi György, valamint a Ferencvárosnál futballozó Gruber Zsombor is, aki szintén a felcsútiaknál nevelkedett. A kispadon ott volt a Hornyák-együttes új igazolása Kerezsi Zalán, valamint Pécsi Ármin is.

Óriási fölényben kezdtek a spanyolok, akik már a hetedik percben nagy helyzetet alakítottak ki, Diego López csinált meg egy cselt, majd tizenegyről ballal a rövid alsóba célzott, de Hegyi Krisztián odaért, és szögletre mentett. A folytatásban sem változott a játék képe, az első negyedórában a vendégek 22:78 százalékos arányban birtokolták a labdát. A nyomás és a fölény a 21. percben góllá érett, Pablo Torre jól ívelte be Spanyolország nyolcadik szögletét, Hegyi középre öklözött, Robert Navarro pedig lecsapott a labdára és húszról, a jobb alsóba lőtte azt, 0-1.

A 27. percig kellett várni a szurkolóknak arra, hogy a mieink is eltalálják a kaput, Vancsa Zalán bal oldalról próbált középre adni, ami végül inkább kapura ment, de Alejandro Iturbe könnyedén hárított. Az első játékrész hátralévő idejebén a spanyol fölény továbbra is megmaradt, azonban ez újabb góllal már nem párosult.

A fordulás után továbbra is masszívan védekezett a magyar csapat, ami Hegyi védéseivel kiegészülve nagyszerűnek bizonyult, bár ez azzal párosult, hogy esélyünk sem volt az egyenlítésre. Az 59. percben Torre lövését hárította a kapusunk, majd bő tíz perccel később López volt veszélyes ismét, de ez sem hozott gólt. Az utolsó tíz percre megjött a drukkerek hangja, Szélesi Zoltán fiai is elkezdtek éledezni, Lisztes Krisztián pedig tizenhatról kis híján kiegyenlített a 90. percben, de lövése nem sokkal elsuhant a jobb felső sarok felett.

A küzdésből, a kitartásból és a védekezésből jelesre vizsgázó magyar válogatott így végül 0-1-re kapott ki Spanyolországtól, így két fordulóval az U21-es Eb-selejtező vége előtt a negyedik helyen áll tíz ponttal.