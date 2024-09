A török futballban a Galatasaray és a Fenerbahce rivalizálása már ősidők óta megvan, s ez nem áll meg a labdarúgáson belül, hanem a többi sportágban is jelen van. A két csapat legutóbbi bajnokiján a Galata magabiztos, 3-1-es győzelmet aratott a Fener otthonában, amely találkozón a magyar válogatott futballistája, Sallai Roland pályára lépett. A Puskás-nevelés amellett, hogy hozzájárult a csapata sikeréhez, a magyar férfi kosárlabda-válogatottat is segítette, amire talán sosem gondolt volna – hívta fel a figyelmet a történetre a Magyar Nemzet.

Kedden a Galatasaray kosarasai az Euroliga-címvédő görög Panathinaikosz ellen játszott felkészülési mérkőzést, amelynek edzője történetesen az az Ergin Ataman, aki ezer szállal kötődik az isztambuli együtteshez. Emiatt gondolta, hogy üzen is a szurkolóknak, hiszen jobb kezével hármat, míg a ballal egyet mutatott, ezzel is utalva a Galata Fener ellen aratott sikerére. Ezzel még talán nem is lenne probléma, azonban a Pana irányítása mellett Ataman a török válogatott szövetségi kapitányaként dolgozik.

A Fenerbahce az esetet követően hivatalosan bejelentette, hogy az eset után nem engedi el a játékosait a török válogatottba, amíg Ergin Ataman a szövetségi kapitány.

„Amit Ataman nézők milliói előtt tett, szöges ellentétben áll a nemzeti csapat szövetségi kapitányi pozíciójának identitásával. A válogatott mindannyiunké. Ez a viselkedés, amely egy közösség megbékítésére szolgált, a mi közösségünkkel szemben súlyos tiszteletlenség" – áll a Fenerbahce közleményében. Bár Ergin Ataman később elnézést kért, ez nem hatotta meg a Fener vezetőségét.

A szituáció azért érdekes, mert a török férfi kosárlabda-válogatott legközelebb pont Magyarország ellen lép pályára november 22-én és 25-én. A meccsek egyértelmű esélyese Törökország, de óriási segítség lehet a mieinknek az ellenfélnél tapasztalhatő széthúzás, vagy a fontos játékosok hiánya.